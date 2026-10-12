Wall Street Journal: Yemen savaşı Suudi Arabistan’ı ekonomik durgunluğa sürüklüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Wall Street Journal, Suudi Arabistan’ın Yemen’e karşı savaş politikasının ardından ekonomik durumunun kötüleştiğini ve bütçe açığının büyüdüğünü bildirdi.

Gazete, Suudi Arabistan’ın savaş harcamalarındaki artışın ülkenin bütçe açığını derinleştirdiğini ve Riyad’ı ekonomik durgunluk riskiyle karşı karşıya bıraktığını ortaya koydu.

Rapora göre Yemen’e karşı sürdürülen mevcut savaş, Suudi Arabistan’ın ekonomisinin önemli bir dayanağı olarak turizmi güçlendirme çabalarını riske attı. Krizin sonuçları Suudi Arabistan sınırlarını aştı; çünkü ülke, küresel teknoloji sektörünün başlıca finansman kaynaklarından biri sayılıyor.

Wall Street Journal, Suudi Arabistan üzerindeki askeri baskının arttığını, başkentin bazı bölgelerinin savaş alanına dönüştüğünü ekledi.

Rapora göre Suudi yetkililer, daha fazla saldırıyı karşılamak için ülkenin önleme füzesi stoklarının tükenmeye yüz tuttuğunu açıkladı. Yılın birinci ve ikinci çeyreğinde yabancı yatırımlar da azaldı ve öngörülen seviyenin altında kaldı. Ayrıca Bin Selman’ın projelerinden bir kısmı durduruldu ve Riyad, 2029 Asya Kış Oyunları’na ev sahipliği yapma planlamasını rafa kaldırdı.

WSJ, Suudi Arabistan’ın ülkenin tüm yüzeyini hava savunma sistemleriyle kaplayamadığını ve savunmalarını saraylar ile enerji tesislerine yönlendirmek zorunda kaldığını vurguladı. Bin Selman’ın danışmanlarından İran ile siyasi iletişim kanallarını açık tutmalarını istediği belirtildi.

Ayrıca Bin Selman’ın sığınaklarla donatılmış, yoğun korunan saraylar arasında gidip geldiği bildirildi. Bu sarayları korumakla görevli güvenlik ekibi üyelerinin titizlikle seçildiği kaydedildi.