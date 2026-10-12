CNN: Trump, Ukrayna’yı istihbarat desteğini kesmekle tehdit etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD’nin Ukrayna’yı, Rusya’nın enerji tesislerine yönelik saldırıları sürdürmesi halinde istihbarat işbirliğini durdurmakla uyardığını bildirdi.

Habere göre Trump, Ukrayna’ya istihbarat desteğini kesebileceği uyarısında bulundu. ABD ayrıca, Avrupa’nın Kiev’i desteklemek amacıyla Washington’dan yapacağı silah alımlarının durdurulabileceğini de Ukrayna’ya iletti.

Axios daha önce, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye öfkeli olduğunu ve Kiev’in Rusya’nın petrol rafinerilerine yönelik saldırılarına son vermesini beklediğini bildirmişti.

Haberde Beyaz Saray’daki bir kaynağa dayandırılarak şu ifadelere yer verildi: “Trump son derece öfkeli. ABD Başkanı, Zelenski’nin Washington’un sağladığı desteğe yeterince minnet göstermediğini düşünüyor. Ukrayna’nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları Rusya’ya zarar vermekten çok Trump’ın Zelenski ile ilişkilerine zarar veriyor.”