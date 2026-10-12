Yemen’in yeni İHA’sı sahada dengeleri değiştirdi: "Tam kontrol” iddiası çürütüldü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen silahlı kuvvetlerinin “Şevaz” İHA’sını operasyonel döngüye sokmasının ardından güneybatı cephelerindeki askeri denge taktiksel ve etkili bir dönüşüm yaşadı. Bu İHA’lar, Lahj’dan el-Vaziye ve Babülmendep uluslararası geçidine yakın Kabbub bölgelerine ilerleyen Suudi askeri konvoylarını defalarca hedef aldı.

Son günlerde direniş medyası, Yemen silahlı kuvvetlerinin operasyonlarına ilişkin özel görüntüler yayınladı. Kaydedilen görüntüler, bu güçlerin ağır kayıplar verdiğini, stratejik bölgeye sızma girişimlerinin önünde büyük bir engel oluştuğunu ve Suudi paralı askerleri için korkunç bir kâbusa dönüştüğünü gösteriyor.

Yemen silahlı kuvvetleri taktik başarıyla düşmanın sızma girişimlerini ölüm tuzaklarına çevirerek saha denklemini ve anlatılar savaşını değiştirdi.

Şevaz İHA’sının özellikleri ve avantajları

Şevaz İHA’sı, uzaktan yönlendirilen, yüksek manevra kabiliyetine sahip, düşük maliyetli taktik bir silah olup operasyon sahasından canlı yayın imkânı sağlıyor. Bu İHA’ların önemi yalnızca saldırı darbeleriyle sınırlı değil; düşmanın dizilişi ve hareket hacmine ilişkin anlık keşif ve istihbarat bilgisi sağlamasıyla da öne çıkıyor. Bu, saha komutanlığına savaşı orantılılık ilkesine göre yönetme ve temas hatlarında insan kaybını azaltma imkânı veriyor. Ayrıca bu İHA’ların sahada, psikolojik ve bilişsel etkinliği ile “anlatılar savaşı” üzerindeki etkisi de önem taşıyor.

Şevaz İHA’sının işlevleri

Bu İHA’lara ilişkin görüntülerin incelenmesi şu işlevleri ortaya koyuyor:

Düşman kuvvetlerini takip: Şevaz’ın görevi yalnızca araçları, zırhlıları veya tahkimatları takip etmek değil; bu İHA’lar savaş alanında düşman personelini avlama konusunda da yüksek kabiliyete sahip.

Keşif: Şevaz İHA’sı saldırı ile keşif-istihbarat işlevlerini eşzamanlı yürütüyor; bu da Yemen silahlı kuvvetlerine düşman toplanmalarını, dizilişini, personelini ve silahlarını izleme imkânı vererek savaş alanında orantılılık ilkesinin uygulanmasını sağlıyor.

Uzaktan gözlem ve ateş: Uzaktan gözetleme ve hedefleme imkânı sunarak doğrudan çatışma halinde Yemen güçlerinin olası insan kayıplarını azaltıyor.

Psikolojik boyut ve saha denklemini değiştirme: Şevaz İHA’ları psikolojik ve bilişsel açıdan düşman üzerinde korku ve caydırıcılık hali oluşturdu; bu etki doğrudan çatışma alanını aşarak çevre bölgelere de yayıldı. Bu İHA’lar yeni bir saha gerçekliği dayatarak Riyad güçlerini askeri konvoylar halinde “güç gösterisi” yapma tarzından dağılma ve savunma amaçlı saklanmaya yönelmeye zorladı; ancak bu tedbirler de onları hedef alınmaktan kurtaramadı.

Saha ve anlatılar savaşına ilişkin çıkarımlar

Son gelişmelerin analizi, son saldırı operasyonlarının Lahj ile Babülmendep arasındaki bölgelerde Suudi güçlerini belirgin biçimde yıprattığını gösteriyor. Bu operasyonlar, önceki füze ve hava saldırılarıyla birlikte Suudi saflarına, Amerikan ve Suudi modern teçhizatı ile zırhlı araçlarına geniş çapta hasar verdi.

Bu İHA’lardan yayınlanan görsel raporlar ve savaş medyasının kamera görüntüleri, Suudi propaganda aygıtları ile bazı Arap kanallarının “Babülmendep üzerinde tam kontrol sağlandığı” veya “el-Mokha’ya ilerlendiği” yönündeki iddialarını tamamen çürüttü. Şevaz görüntüleri, Riyad’ın bu bölgelerdeki askeri dizilişinin savaş yıpranması içinde olduğunu ortaya koydu.