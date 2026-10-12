Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in İran ekonomisinin çöküşü için öngördüğü iki haftalık süre sona erdi; ancak İran ekonomisi faaliyetini sürdürüyor. Amerikalı yetkililerin ekonomik baskıların hızlı sonuç vereceğine dair açıklamaları ilk kez değil. Washington yıllardır petrol yaptırımları, bankacılık işlemlerinin kısıtlanması ve ticaret yollarının kapatılmasıyla İran’ın mali kaynaklarını sınırlamaya çalışıyor; daha fazla baskının ülkeyi sonunda dize getireceği varsayımıyla. Ancak yılların deneyimi, İran ekonomisinin bir tehdit veya siyasi takvimle durdurulamayacağını gösterdi.

Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Hemmati de bu sözlere tepki göstererek ekonomik çöküşün siyasi bir tutumla gerçekleşmeyeceğini vurguladı. Hemmati, on iki aylık likidite artışının 1405 Hordad’da yüzde 56,4 iken Şehrivar’da yüzde 51,6’ya gerilediğini, Şehrivar’daki aylık likidite artışının ise yüzde 1,3 olduğunu açıkladı. Hemmati’ye göre Merkez Bankası’nın döviz piyasasına müdahalesi de döviz kurundaki yükseliş eğilimini durdurup geri çevirmeyi başardı.

Bu istatistikler, Merkez Bankası’nın para ve döviz koşullarını yönetme performansına ilişkin tablonun bir bölümünü oluşturuyor. Ancak ABD’nin takvim belirleme meselesindeki asıl nokta, İran ekonomisinin uzun yıllar süren yaptırımlar boyunca kazandığı deneyim: Kısıtlamaları aşma, ticaret güzergâhlarını değiştirme ve yaptırımcıların tam da bu faaliyetleri bozmayı hedeflediği koşullarda ekonomik hayatı sürdürme deneyimi.

İran ekonomisi yaptırımlar altında durmadı

Yaptırımlar ve mali kısıtlamalar İran’ın dış ticaret yollarını zorlaştırdı; ancak ülkenin ekonomik faaliyetini durduramadı. Yerli kapasitelerin geliştirilmesi, bölgesel ortaklarla ticari işbirliklerinin genişletilmesi ve mal ile hammadde temini için alternatif güzergâhların kullanılması, İran ekonomisinin faaliyetini sürdürmesine yardımcı olan yöntemler arasında yer aldı. Bu süreçte birçok yerli firma da üretimini ve pazarını korumak için ihtiyaçlarını karşılamanın ve faaliyetini sürdürmenin yeni yollarını buldu.

Bu deneyim, geniş bir iç pazara, enerji kaynaklarına ve farklı sektörlerde üretim kapasitesine sahip bir ekonomi için özellikle önem taşıyor. Bazı alanlarda yerli üretim gelişti, bazı sektörlerde tedarik zincirleri değişti ve Batılı olmayan ticaret ortaklarıyla işbirliği daha fazla yer buldu. Ülkenin tüm ihtiyaçları içeride karşılanmıyor ve tüm kısıtlamalar da ortadan kalkmış değil; ancak bu kapasiteler, dış baskının ekonomik faaliyetin tamamen durmasına yol açmasını engelledi.

İran ekonomisi yaptırım yılları boyunca birçok kez rotasını değiştirdi. İhracatçı, üretici ve ekonomik aktörler işlerini sürdürmek için yeni pazarlar, tedarikçiler ve yöntemler aradı. Bu uyum her zaman kolay olmadı; ancak sonuçta kısıtlamalarla yüzleşmede birikmiş bir deneyim ortaya çıktı. Kısa vadeli siyasi hesaplarda göz ardı edilemeyecek bir deneyim.

Washington’ın hesabı İran ekonomisinin gerçeğinden uzak

ABD’nin azami baskı politikası, döviz gelirlerinin sınırlanması ve ticaretin zorlaştırılmasının İran ekonomisini hızla devre dışı bırakacağı varsayımına dayanıyordu. Ancak bir ülkenin ekonomisi tek bir değişkenle veya kısa bir zaman aralığında ölçülmez. İç kaynaklar, üretim kapasitesi, tüketim pazarı, ticari ilişkiler ve özel sektörün uyum yeteneği, ekonomik faaliyetin sürmesinde rol oynar.

İran da tüm bu kapasitelere dayanarak uzun süreli yaptırımlara karşı dayanabildi. Ülkedeki üretim ve ticaret faaliyetinin sürmesi, dış baskının tasarımcılarının beklentisinin aksine İran ekonomisini durma noktasına getiremediğini gösteriyor. Çöküş için süre belirlemek de bu gerçeği değiştirmiyor; tıpkı bir takvim açıklamasının ekonominin gerçek performansını değerlendirmenin yerini tutamayacağı gibi.

Bu arada Hemmati’nin likidite artışı ve döviz piyasasına müdahaleye ilişkin açıkladığı istatistikler, Merkez Bankası’nın para ve döviz koşullarını yönetmeye yönelik adımlarının işaretlerini gösteriyor. Bu adımların önemi, piyasalarda daha kalıcı istikrara, enflasyonun kontrolüne ve halkın satın alma gücünün güçlenmesine katkı sağladığında daha net anlaşılır. Bu yolun sürmesi, tutarlı politika yapımına ve ülkenin ekonomik kapasitelerinden daha iyi yararlanmaya bağlı.

İran ekonomisinin rotasını Tahran belirler, Washington değil

Geçmiş yılların deneyimi açık bir noktayı gösteriyor: İran ekonomisi tüm kısıtlamalara rağmen faaliyetini sürdürdü ve bazı alanlarda yerli kapasite ile ticaret ve üretim için yeni yöntemler geliştirdi. Bu gerçek, tüm ekonomik sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor; ancak hızlı çöküş öngörüsünün İran ekonomisinin uyum kapasitesine dair doğru bir tablo sunmadığını gösteriyor.

ABD’nin yeni tehditleri de yıllardır izlenen aynı politikanın devamı niteliğinde. Fark şu ki İran ekonomisi onlarca yıllık yaptırım deneyimiyle bu aşamaya girdi; ekonomik aktörler ve ülke kurumları bu yolun birçok kısıtlamasına aşina.

Bessent’in takvimi geçti; ancak İran ekonomisi durmadı. Bu tehdide yanıt, üretimin sürmesinde, ticaretin akışında ve yaptırım yılları boyunca oluşan kapasitelerde aranmalı. Önümüzdeki yol, bu yerli gücü güçlendirmek, ekonomik işbirliklerini genişletmek ve ABD’nin İran’a baskı için hedef aldığı darboğazlara bağımlılığı azaltmaktır. Deneyim, İran ekonomisinin dış baskıyla durdurulamayacağını gösterdi; önemli olan bu deneyimi daha fazla istikrara ve daha yüksek ekonomik kapasiteye dönüştürmektir.