ABD Senatörü Sanders: Trump ABD tarihinin en tehlikeli başkanı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Senatörü Bernie Sanders seçim konuşmasında Donald Trump’ı ABD tarihinin en tehlikeli başkanı olarak nitelendirdi. Sanders, Trump’ın ne anayasaya saygı duyduğunu ne de hukuk devletine bağlı olduğunu söyledi. Trump’ı “patolojik yalancı” ve “narsist” olarak tanımlayan Sanders, yönetimini modern ABD tarihinin en yolsuz yönetimi olarak değerlendirdi.

Sanders, Trump politikalarının amacının ülkenin en zenginlerinin çıkarlarını sağlamak ve Maine’den ABD’nin diğer bölgelerine kadar çalışan ailelere acı ve sıkıntı yüklemek olduğunu savundu. Vatandaşların bu değerlendirmeye katılması hâlinde ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçilerin kontrolünde kalmasına izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Senato’daki güç yapısına işaret eden Sanders, çoğunluk partisinin gündemi, oylama takvimini ve komiteleri kontrol ettiğini söyledi. Ona göre Cumhuriyetçi Senato ve Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi fiilen Trump politikalarını onaylayan organlara dönüşmüş durumda ve Trump yönetiminin eylemlerine karşı ciddi bir engel oluşturamıyor.

Maine’deki Senato seçimlerine değinen Sanders, bu yarışın yalnızca Troy Jackson ile Susan Collins arasındaki görüş ayrılığıyla sınırlı olmadığını, Senato’nun bileşimini ve ABD’nin siyasi geleceğini etkileyebileceğini söyledi. Sanders, Cumhuriyetçilerin Senato’da 53, Demokratların 45 sandalyesi olduğunu; Bernie Sanders ve Angus King dahil iki bağımsız senatörün Demokratlarla birlikte hareket ettiğini hatırlattı.

Sanders, “Büyük ve Güzel Yasa” olarak bilinen düzenlemeyi eleştirerek bunun yaklaşık 15 milyon Amerikalıyı sağlık sigortası kapsamından mahrum bıraktığını, milyonlarca kişinin primlerini artırdığını ve Medicaid ile Uygun Fiyatlı Sağlık Yasası bütçelerini keserek toplumun en zengin yüzde 1’ine yaklaşık 1 trilyon dolarlık vergi muafiyeti sağlanmasının önünü açtığını söyledi.

ABD’nin İran’a karşı savaşını “yasa dışı ve anayasaya aykırı” olarak niteleyen Sanders, bu savaşta 19 ABD askerinin ve İran ile diğer bölgelerde binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, ABD’ye yüz milyarlarca dolar maliyet yüklendiğini belirtti. Sanders, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artışı bu savaşın sonuçları arasında göstererek savaşın durdurulmasını istedi.

Sanders, Trump yönetiminin iklim değişikliği ve göç politikalarını da eleştirerek geniş orman yangınları, kuraklık ve sıcaklık artışına dikkat çekti; Trump’ın iklim değişikliğini Çin’e atfedilen bir aldatmaca olarak gördüğünü söyledi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumunu kontrol dışı eylemler, masum vatandaşların öldürülmesi, çocukların gözaltına alınması ve farklı topluluklarda korku ortamı yaratmakla suçlayan Sanders, kapsamlı göç reformu çağrısı yaptı.

Konuşmasının bir bölümünde büyük teknoloji şirketlerinin nüfuzu ve yapay zekânın denetimsiz gelişimine ilişkin uyarılarda bulunan Sanders, veri merkezlerinin yaygınlaşmasının çevre krizlerini derinleştirebileceğini, yapay zekânın da mahremiyet, demokrasi ve çocuk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Bazı uzmanların, insan yeteneklerini aşması hâlinde yapay zekânın insan kontrolünden çıkabileceği uyarısına da değindi.

Ekonomik eşitsizliği eleştiren Sanders, toplumun en zengin yüzde 1’inin en alttaki yüzde 93’ten daha fazla servete sahip olduğunu, kârlı büyük şirketlerin CEO’larının sıradan çalışanlardan yaklaşık 350 kat daha fazla kazandığını söyledi. Sanders’a göre ABD’deki 1000’den az milyarder geçen yıl servetlerine 2,2 trilyon dolar eklerken, ABD’li işçilerin enflasyon hesaba katıldığında reel ücretleri 53 yıl öncesine kıyasla haftada yaklaşık 25 dolar daha düşük.

Rand kurumunun tahminine atıfla Sanders, son on yıllarda yaklaşık 80 trilyon dolarlık servetin toplumun en alttaki yüzde 90’ından üst kesimlere aktarıldığını söyledi. Verimlilik artışı ve teknolojik ilerlemenin işçilerin yaşam standardını orantılı biçimde iyileştirmediğini belirten Sanders, birçok ailenin geçim masraflarını karşılamak için artık iki kişinin gelirine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Sanders son olarak Demokrat Parti’yi çalışan aileleri savunan bir partiye dönüşmeye çağırdı. Partinin yalnızca Trump’ı eleştirmekle yetinmemesi, sağlık, istihdam ve konut alanlarında halkın durumunu iyileştirmek için harekete geçmesi gerektiğini söyledi. ABD Yüksek Mahkemesi’nin “Citizens United” kararını da eleştiren Sanders, bu kararın milyarderlerin siyasi eylem komiteleri aracılığıyla sınırsız mali kaynakla seçimleri etkilemesine izin verdiğini; bunun “bir kişi, bir oy” ilkesiyle çeliştiğini savundu.