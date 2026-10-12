ABD ara seçimleri öncesi akaryakıt krizi: Trump’tan Rus dizeline yaptırım muafiyeti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:ABD’de ara seçimlere az bir süre kalırken Başkan Donald Trump, benzin fiyatlarını düşük tutma çabasıyla Rusya’dan yakıt ithalatına yönelik yaptırımları askıya alarak dikkat çeken bir adım attı. İran’ın IRNA ajansının Pazartesi günkü haberine göre, Business Standard gazetesi Amerikan Otomobil Derneği verilerine dayanarak benzinin galon başına ortalama fiyatını Pazar günü itibarıyla 4,36 dolar olarak açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 3,09 dolardı. Dizel fiyatları da belirgin şekilde arttı ve bu ayın başlarında galon başına 6,28 dolara ulaştı.

Brent ham petrolü Pazartesi sabahı yaklaşık yüzde 2 düşüşle varil başına 103 dolardan işlem gördü. Bu, İran’la savaşın başlangıcındaki seviyeye kıyasla yüzde 40 daha yüksek; ancak Eylül başında varil başına 100 dolar sınırının aşılmasının ardından geçen aya göre yaklaşık yüzde 2 geriledi.

Daha büyük endişe kaynağı ise dizel fiyatları. Ham petrol fiyatlarındaki son düşüşe rağmen dizel fiyatları yüksek seyrediyor. Kongre ara seçimleri öncesinde dizel fiyatlarındaki artış, taşımacılık maliyetlerini yükselterek Amerikan haneleri üzerindeki enflasyon baskısı olasılığını güçlendirdiği için siyasi bir meydan okuma yaratmış durumda.

Trump’ın Rusya’dan yakıt ihracatına yönelik yaptırımları askıya alarak piyasalara daha fazla dizel sokma ve fiyatları düşürme hamlesi, müttefikleri ve rakipleri arasında şaşkınlık yarattı. Bu adımdan saatler sonra Ukrayna, Rusya’daki bir petrol deposuna saldırı düzenledi.

Trump Pazar sabahı yeniden petrol piyasalarını sakinleştirmeye çalışarak Rusya ile Ukrayna arasında “enerji ateşkesi” sağlandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski anlaşmayı desteklediğini açıklamasına rağmen ardından Kiev’deki bir elektrik santralinin Rus saldırısına hedef olduğunu belirtti.

Aynı sırada Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankeri mayına çarparak alev aldı. Bu olay, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni olarak gösterildi.

Business Insider, Amerikalıların Kasım ayındaki seçimlere katılmaya hazır hale gelmesine kadar fiyatların yeterince düşeceğini hayal etmenin zorlaştığını yazdı.

ABD Kongre ara seçimlerinin 3 Kasım’da yapılması planlanıyor. Trump’ın fiyatları düşürme çabalarına rağmen, ABD Başkanı’nın performansına yönelik eleştiri dalgası kendi partisi içinde bile artmış durumda.

Eski Cumhuriyetçi temsilci Marjorie Taylor Greene, Pazar günü Trump’ı yeniden eleştirerek, onun “Amerika First” sloganını “America Last” (Amerika Son) olarak nitelendirdi.

Greene, “Trump konusunda bir yanlışlık yapıldığını biliyorsunuz; önce onun ihlal edilen seçim vaatleriyle başlayalım” dedi.

X sosyal medya platformunda Trump’a seslenen Greene, “Kadınları desteklemek yerine çocuk istismarcılarını desteklediniz ve hâlâ Epstein (cinsel suçlu) dosyalarının yayımlanmasından kaçınıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Greene, “İran’la nedensiz bir savaş başlattınız; Amerikalıların çoğu bunu desteklemiyor. İran’daki bir okulda yüzlerce çocuğu ve masum insanları öldürdünüz; 21 Amerikan askerinin ölümünden ve 865 kişinin yaralanmasından sorumlusunuz” dedi.

Greene, Trump’a yönelik eleştirilerini enerji fiyatlarındaki artış ve Gazze’deki insani krizi de ekleyerek sürdürdü ve şunları yazdı: “Yani hata mı yaptınız? Tek kelimeyle: Evet. Amerika’ya büyüklüğü geri getirmeyi ya da Amerika’ya öncelik vermeyi hiç düşünmediniz. Siz derin devletsiniz, Epstein sınıfındansınız ve Amerika sizin son önceliğiniz.”

Trump geçen Kasım ayında Greene’i artık desteklemeyeceğini ve ön seçimlerde rakibini destekleyeceğini açıklamıştı.

Greene, geçen Ocak ayında ABD Başkanı ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etmişti. Greene, Trump’ın Epstein bağlantılı dosyalara yaklaşımını ve fiyat indirimlerine kayıtsız kalmasını eleştirmişti. Georgia eyaletinden eski Kongre üyesi, Trump’ın İran’a karşı savaşına da karşı çıkmıştı.