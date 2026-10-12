Riyad’ın Yemen açmazı: 8 yıllık savaştan sonra yeni bir savaş mı, müzakere mi?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Riyad, Ensarullah ile ilişkilerinde daha önce denediği seçenekleri ve alternatifleri yeniden test ediyor. İlk denemede başarısız olanın ikinci kez işe yarayacağı varsayımı, Suudi karar çevrelerinde yeniden öne çıkmış görünüyor.

Suudi Arabistan, “Arap Koalisyonu” bayrağı altında sekiz yıl süren bir savaş yürüttü. Bu savaş ağır kayıplara yol açtı; ancak hedeflerine ulaşamadan sona erdi. Bugün ise “Güçle elde edilemeyeni daha fazla güçle elde etme” anlayışının Riyad’ın karar merkezine taşındığı ve savaşın daha şiddetli biçimde yeniden başladığı değerlendiriliyor.

Riyad yalnızca savaşı değil, on yılı aşkın süredir kuşatma, tecrit ve yaptırımları da denedi. Ancak Ensarullah’ın direncini kıramadı. Geçtiğimiz 13 Temmuz’da Sana Havalimanı’nın iniş ve kalkış pistlerinin bombalanması, Tahran’a taziye ziyareti için giden Yemenli bir heyeti taşıyan İran uçağının inişini engellemeye yönelikti. Bu saldırı, taraflar arasında daha önce görülmemiş düzeyde yeniden savaşı başlatan kıvılcım oldu. Çatışmalar kara, hava ve denizde sürüyor; hem Suudi hem Yemen derinliğini vuruyor.

Riyad’ın denemediği seçenek: Müzakere

Suudi Arabistan’ın şimdiye kadar ciddi biçimde denemediği seçenek, Ensarullah ile doğrudan ya da güvenilir arabulucular üzerinden diyalog ve müzakere. Ateşkesler nitelikleri gereği geçici; krizin köklerini çözmüyor, tarafların çelişen talepleri ile çıkarları arasında istenen uzlaşıyı sağlamıyor. Ateşkes, savaşçıya “dinlenme molası” verse de genellikle bu süre silah ve mühimmat depolarını doldurmak, yeni çatışma turlarına hazırlanmak için kullanılıyor.

İkinci ateşkes uzatımı 2 Ekim 2022’de sona erdi; üçüncü uzatımda anlaşma sağlanamadı. Buna rağmen ateşkes fiilen sürdü. Son dört yılda, Sana Havalimanı’na yapılan saldırıya kadar ciddi ihlal sayılabilecek olaylar sınırlı kaldı.

Anlaşmadan bir yıl sonra, Eylül 2023’te bir Suudi heyeti Sana’yı ziyaret ederek kalıcı çözüme giden siyasi yolun imkânlarını araştırdı. Ancak taraflar arasındaki görüş farkı, Riyad’ın kendisini “krizin tarafı değil, sponsor ve arabulucu” olarak konumlandırması ve “Aksa Tufanı”nın bölgesel haritaları, dengeleri ve öncelikleri değiştirmesi nedeniyle dosyalar açık kaldı. Yemen-Yemen ve Yemen-Suudi Arabistan krizleri farklı senaryolara açık hale geldi.

Ensarullah’ın bölgesel aktöre dönüşmesi

Ensarullah, Gazze’yi destekleme savaşına odaklandı ve somut sonuçlar elde etti. Bu süreçte yerel bir aktörden bölgesel bir aktöre dönüştü. Trump yönetimiyle, ABD gemileri ve varlıklarının Kızıldeniz ile Babülmendep’te hedef alınmaması karşılığında kendisine yönelik saldırıların durdurulmasına dair mutabakat sağladığı belirtiliyor. Bu sırada Riyad ile ilişkiler dosyası geri plana itildi.

Öte yandan Arap Koalisyonu’nun “kardeş düşmanları”, Yemen’in güneyinde vekâlet savaşına girdi. Bu süreç, BAE ve güneyli müttefiklerinin nüfuzuna ağır darbe vurulmasıyla ve Riyad’ın Yemen’in o bölümü ile buradaki aktörler üzerinde neredeyse tam kontrol sağlamasıyla sonuçlandı.

Üst düzey bir Ensarullah yetkilisi, mevcut savaşın iki yıl önce patlak vermesi gerektiğini; çözüm yollarının tıkanması ve kuşatmanın etkilerinin ağırlaşmasının bunu gerektirdiğini söyledi. Ancak “Tufan” ve yansımaları, ABD-İsrail’in yalnızca Gazze’ye değil tüm bölgeye yönelik varoluşsal savaşı nedeniyle meseleyi erteledi.

“İran’ın talimatı” anlatısı yanıltıcı

Ensarullah’ın İran ve direniş ekseniyle organik ilişkisini saklamadığı, daha önce Gazze’yi destekleme savaşına girmekte tereddüt etmediği ve gerektiğinde Hizbullah ile İran’ı destekleme savaşına da girebileceği doğru. Ancak bundan daha doğru olan, Ensarullah’ın Yemen toplumunun dokusundan çıkan ve ülkenin temel bileşenlerinden biri olduğu gerçeği. Yemen tek başına onlarla yönetilemese de onlarsız da yönetilemez.

Temmuz saldırısı sonrası yeni denklem

Sana Havalimanı’na yönelik Temmuz saldırısından sonra Ensarullah’ın söyleminde ve hazırlıklarında bir dönüşüm yaşandı. Hareketin lideri “kuşatmaya kuşatma”, “limanlara limanlar”, “havalimanlarına havalimanları” denklemini ortaya koydu. Başlangıçta bu söylem ciddiye alınmadı; ta ki Ensarullah sahada kıyı şeridi, Taiz ve Babülmendep’e kadar kontrolünü genişletinceye ve karşılıklı olarak Suudi ile Yemen derinliğinde saldırılar yoğunlaşıncaya kadar.

Sana’da artık Suudi Arabistan’dan yalnızca “Suudi Arabistan” olarak değil, “Suudi düşman” olarak söz ediliyor. Suudi Arabistan’a karşı yürütülen mücadele, ABD-İsrail’in Gazze, Lübnan ve Tahran’a uzanan savaşının bir halkası olarak görülüyor. Bu da askeri seçeneğe daha fazla ağırlık verildiği, müzakere ve uzlaşı kapısının ise tamamen kapanmasa da fiilen kapalı olduğu anlamına geliyor.

Riyad’ın “taraf değil, arabulucu” pozisyonu

Suudi Arabistan, savaşın tarafı olmadığı yönündeki pozisyonunu sürdürmeye çalışıyor. Sana Havalimanı saldırısını “Yemen’in meşru hükümetinin hava kuvvetlerine” atfetti. Ancak meşru hükümetin İHA’ların ötesinde savaş uçaklarına sahip olduğu, askeri havalimanları bulunduğu veya Reşad el-Alimi hükümetinin bu tür silahlar için tedarikçilerle anlaşma yaptığı bilinmiyor.

Batı kıyısı çatışmaları yoğunlaşıp hava desteği ihtiyacı artınca, “meşru hükümetin Typhoon ve F-16’ları”nın destek sağladığı söylendi. Hikâye giderek inandırıcılığını yitirdi. Sonunda meşru hükümet “Yemen’in Fecri”ni ilan etti; Suudi Arabistan ise kendisinden başka üye kalmayan koalisyonun başında hava desteği sağladı. Bu destek de yine “meşru hükümetin talebi ve çağrısı” çerçevesinde sunuldu.

Koalisyonun dağılması ve vekâlet savaşı

Suudi Arabistan’ın liderliğindeki Arap-İslam Koalisyonu, BAE ile aktif ortaklık içindeydi. Ancak sekiz yıllık savaş bitmeden koalisyon dağıldı. Operasyon odasındaki ülkeler geri planda yalnızca bayraklarını bıraktı; manevi, lojistik ve istihbari destek sınırlı kaldı. Sahada ve havada etkin ortak olan BAE ise tek taraflı olarak operasyonlarının sona erdiğini ve katılım hedeflerine ulaştığını açıkladı. Ardından “Kararlılık Fırtınası”nın iki lider ortağı Yemen’in güneyinde vekâlet savaşına girdi.

Bu, Suudi Arabistan’ın mevcut savaşı tamamen yalnız yürüttüğü anlamına gelmiyor. Arap ve uluslararası bazı aktörler “destek” hattına girdi; bazıları ise bekliyor ve hazırlanıyor. Riyad’daki Kral Halid Havalimanı’na yönelik füze saldırısından sonra dengenin değiştiği, tereddüt eden ülkelerin bu konumdan çıkabileceği ve önümüzdeki günlerde sıcak çatışma turlarının daha olası hale geldiği belirtiliyor. Arabuluculuk ve uzlaşı konuşmalarının yeniden mümkün hale gelmesi ise zaman alabilir.

Sekiz yıllık savaş hedeflere ulaşmadı

Sekiz yıllık savaş hedeflerine ulaşamadı. Ensarullah ise güçlendi ve genişliyor. Bazı çevrelerin ikinci bir savaşın şansının daha yüksek olacağına inanmasını sağlayan temel varsayım, İran ve müttefiklerinin en zayıf anlarında olduğu ve yenilginin kapılarına dayandığı yönünde. Ancak bu varsayım son üç yılda defalarca gündeme geldi ve her seferinde yeniden düzeltilmesi gerektiği ortaya çıktı.

Suudi Arabistan’ın Yemen’e uygulanan kuşatmanın etkilerini inkâr etmeyi sürdürmesi de mümkün görünmüyor. Kuşatma, Yemenlilerin dörtte üçünü etkiliyor. Sınırlı ve kısıtlı uçuşların ya da limanlardan azaltılmış geçişin Yemen halkının gıda ve ilaç ihtiyacını karşıladığını söylemek gerçeği yansıtmıyor. Uluslararası kuruluşların raporları yoksulluk, ilaç ve gıda kıtlığı, maaş kesintilerini belgeliyor. Bu durumun bir veya iki yıl daha sürmesi hâlinde daha fazla uzaması olası görünmüyor. Patlama Ensarullah’tan gelmese bile onların çevresinden ve sürekli ertelemeden zarar gören geniş halk kesimlerinden gelebilir.

Denenmemiş seçenek: Diyalog

Riyad’ın henüz ciddi biçimde denemediği seçenek, doğrudan ya da güvenilir bir arabulucu (örneğin Maskat) üzerinden diyalog ve müzakere kapısını açmak. Amaç, tüm askıda kalan ihtilaflı meselelerde çözüm ve uzlaşıya ulaşmak.

Bu diyalog Sana ile Riyad arasında başlamalı; ancak onlarla sınırlı kalmamalı. Tüm Yemenli tarafları masaya getirmeli. Temel ilke şu olmalı: Yemen, Yemenlilerin tek bir grubu tarafından yönetilemez. Aynı şekilde çıkarları gözetilmesi ve kaygıları giderilmesi gereken komşu ülkeler de sürece dahil edilmeli. Bu çerçevede İran, sorunun parçası olmak yerine çözümün parçası haline gelebilir.

Yeni oluşan üçlü çerçevenin diplomasiyle başlaması, “ilk seferinde sopayı kırmak” eleştirisine maruz kalmaması gerekiyor. Elindeki Ensarullah ve İran bağlantılarını kullanarak “kolektif diplomasi” kanallarını açmalı; kas gücü gösterisi çağrılarına yanıt vermek ve bölgenin istikrara en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde gereksiz bir savaşı ateşlemek yerine müzakereyi öne almalı. Suudi Arabistan’ın bu tür bir seçeneğe olumlu yanıt vermesi, tarafları yeni fikir ve girişimler geliştirmeye teşvik edebilir.

Üst düzey bir Ensarullah yetkilisi, Yemen krizinin çözümünde başlangıç noktasının Riyad-Sana hattı olduğunu söyledi. Ona göre bu, çözüm ve savaş projelerinin ilk halkası. Ardından barış ve istikrar çemberleri genişletilmeli; başlangıç ulusal Yemen çemberi olmalı, son nokta ise daha geniş bölgesel çember olmalı.

Bu yaklaşımın denenmesinin zamanı gelmiş görünüyor. Maliyeti düşük, taraflar için en kısa ve en az maliyetli yol. Özellikle kaybedecek çok şeyi olan Suudi Arabistan için. Artık denenmişi yeniden denemeyi bırakıp yeni bir yol denemenin, belki de farklı sonuçlar doğurmasının zamanı geldi.