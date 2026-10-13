Washington’da İran Sıkışıklığı: Ara Seçimler Öncesi Nükleer Adımlar ve Hürmüz Gerilimi Seçenekleri Daraltıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de iç politikadaki hareketlilik dış politika gündemiyle kesişirken, Beyaz Saray’ın Tahran karşısındaki pozisyonu kritik bir eşikten geçiyor. İran’ın askeri kapasitesini artırmaya yönelik hamleleri ve nükleer faaliyetlerindeki gelişmeler, Washington’da yakından izlenirken, yaklaşan ara seçimler siyasi baskıyı artıran temel etkenler arasında yer alıyor.

Tahran ile Batılı güçler arasında uzun süredir devam eden nükleer müzakerelerdeki tıkanıklık, diplomatik çözüm umutlarını zayıflatırken ABD yönetiminin ellerini bağlıyor. Uzmanlar, tarafların uzlaşıdan uzak bir tutum sergilemesinin Washington’ı sert ve esnek olmayan seçenekler arasında tercihe zorladığını belirtiyor.

Nükleer dosyadaki çıkmazın yanı sıra, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda yaşanan askeri gerilimler de ABD’nin güvenlik hesaplarını altüst ediyor. Bölgedeki ticari gemi trafiği ve enerji arz güvenliği üzerindeki risklerin artması, Washington’a ekonomik ve askeri açıdan ek baskı yüklüyor.

İç politikada ara seçim atmosferinin hâkim olduğu bir dönemde, dış politikadaki bu krizler Beyaz Saray’ın manevra alanını daraltıyor. Yönetim, bir yandan diplomatik kanalları açık tutmaya çalışırken, diğer yandan askeri caydırıcılığı koruma ve iç kamuoyuna güçlü bir liderlik imajı verme mecburiyetiyle karşı karşıya kalıyor. Önümüzdeki günlerde atılacak adımların hem bölgesel dengeleri hem de ABD iç siyasetini doğrudan etkilemesi bekleniyor.