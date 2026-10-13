Zahedan’da Operasyon: Ceyşül Adl’in Rehine Hücresi Çökertildi, Kaçırılan Mühendis Kurtarıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri terör unsurlarına karşı operasyonlarını sürdürüyor. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs Karargâhı tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede huzur ve güvenliği bozmaya yönelik faaliyet yürüten selefi Ceyşül Adl terör örgütüne ait bir hücre tespiti üzerine harekete geçildi.

Zahedan’ın Kurin bölgesinde gerçekleştirilen nokta operasyonda, daha önce kaçırılan bir inşaat mühendisinin tutulduğu gizli sığınak kuşatıldı. Güvenlik güçlerinin “teslim ol” çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, rehine alma eylemini gerçekleştiren hücrenin 5 üyesi etkisiz hale getirildi.

Operasyonun en sevindirici gelişmesi ise teröristlerin elinde rehin tutulan inşaat mühendisinin yara almadan kurtarılması oldu. Güvenlik birimleri, mühendisin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine kavuşturulduğunu bildirdi. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örfi patlayıcı ele geçirildi.

Bölgede uzun süredir sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarla adını duyuran Ceyşül Adl terör örgütüne karşı İran güvenlik güçlerinin operasyonlarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Yetkililer, ülkenin sınır güvenliğini ve iç istikrarını tehdit eden terör odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.