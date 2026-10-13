Yemen Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a Sert Uyarı: “Caydırıcılık Denkleminden Vazgeçilmeyecek”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de Sanaa hükümetine bağlı Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun politikalarına ve ülkedeki askeri varlığına ilişkin net bir tutum belgesi yayımladı. Yapılan açıklamada, Yemen topraklarının tamamında yabancı işgal sona erene kadar savunma ve caydırıcılık stratejisinden taviz verilmeyeceği açıkça ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Suudi rejiminin Yemen’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden hamlelerinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Ülkenin zenginliklerinin yağmalanmasına ve halkın maruz kaldığı abluka ile krizlere dikkat çekilerek, bu durumun ancak kararlı bir askeri ve siyasi duruşla bertaraf edilebileceği kaydedildi. Sanaa yönetimi, “caydırıcılık denklemi” olarak adlandırdıkları askeri kapasitenin, Suudi koalisyonuna karşı en önemli güvence olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bölgede kalıcı bir barışın ancak Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen’deki askeri müdahalelerini ve işgalini tamamen sonlandırmasıyla mümkün olabileceği yinelendi. Bakanlık, dış güçlerin Yemen halkının iradesine ipotek koyma girişimlerine karşı direnişin tüm boyutlarıyla süreceğini belirtti.

Yemen Dışişleri Bakanlığı’nın bu sert açıklaması, taraflar arasında süregelen diplomatik çıkmazın ve tansiyonun hâlâ yüksek düzeyde seyrettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.