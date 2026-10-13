Suudi Cephesinde “Yenilgi” İtirafı: Riyad Müttefiklerinin Kayıplarını Konuşurken Sanaa ile Anlaşma Arayışı Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen sahasındaki dengeler Riyad yönetiminin planlarının aksine değişirken, Suudi siyasi kulislerinde ve medyasına yansıyan eleştiriler dikkat çekiyor. Suudi rejimine yakın bazı isimler, Yemen’de destekledikleri müttefik güçlerin sahadaki ağır yenilgilerini ve yaşanan toprak kayıplarını açıkça gündeme taşımaya başladı. Bu itiraflar, koalisyonun sahadaki askeri stratejisinin çıkmaza girdiğini ve sahadaki gerçeğin artık örtbas edilemediğini gösteriyor.

Sahadaki askeri tıkanıklık ve müttefiklerin zayıflaması, Suudi Arabistan’ı Sanaa yönetimiyle uzlaşı yollarını aramaya itiyor. Bölgesel arabulucuların ve uluslararası aktörlerin desteğiyle yürütülen gizli ve açık diplomasi trafiği, kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm ihtimalini masada tutmaya çalışıyor. Ancak Sanaa yönetiminin “işgalin son bulması” yönündeki katı şartları, yürütülen müzakerelerin seyrini doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, Suudi rejiminin bir yandan müttefiklerinin sahadaki başarısızlıklarının maliyetiyle yüzleştiğini, diğer yandan da Yemen ile olan sınır güvenliğini sağlamak için bir çıkış yolu aradığını belirtiyor. Bölgesel dinamiklerin ve Sanaa’nın elindeki caydırıcılık kartının güçlenmesi, Riyad’ın diplomatik masada daha esnek adımlar atmaya mecbur kalabileceği yorumlarına neden oluyor.

Taraflar arasındaki temaslar sürerken, sahadaki askeri baskı ile diplomatik pazarlıkların geleceği Yemen krizinin de kaderini belirlemeye devam ediyor.