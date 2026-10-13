Bakü’de Okul Kapılarında Başörtüsü Tartışması: Eğitim Hakkı ile İnanç Özgürlüğü Karşı Karşıya

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Okul kapısında başlayan tartışma Azerbaycan’da başörtüsü meselesi, yeniden ülkenin en hassas toplumsal gündem maddelerinden biri hâline geldi. Okullarda kıyafet birliğini sağlamayı amaçladığı belirtilen yeni düzenlemeler, başörtülü kız öğrencilerin eğitim kurumlarına girişlerinin engellendiği yönündeki haberlerle farklı bir boyut kazandı.

Başörtülü öğrencilerin okul kapılarında bekletilmesi ve bazı ailelerin çocuklarını derslere göndermekte güçlük yaşadıklarını açıklaması, tartışmayı sıradan bir okul kıyafeti meselesinin ötesine taşıdı.

Yaşananlar, laiklik ilkesinin uygulanması ile bireylerin dinî kimliklerini özgürce ifade edebilmesi arasındaki sınırın nerede çizileceği sorusunu gündeme getiriyor.

Özellikle muhafazakâr aileler açısından sorun, öğrencilerin hangi kıyafetle okula gideceğinden ibaret değil. Tartışmanın merkezinde, çocukların eğitim hakkından yararlanabilmek için dinî inançlarıyla bağdaşmayan bir tercihe zorlanıp zorlanmadıkları bulunuyor.

Sumgayıt’ta bir annenin anlattıkları

7 Nisan 2026 tarihinde Radio Azadlıq tarafından yayımlanan haberde, Sumgayıt kentindeki 15 numaralı okulda başörtülü bir öğrencinin yaşadığı sorunlara yer verildi.

Habere göre Sevinc Rızayeva isimli anne, kızının başörtüsü nedeniyle okula alınmadığını ileri sürdü. Rızayeva, okul yönetiminden uygulamanın gerekçesine ilişkin yazılı açıklama istediğini ancak kendisine resmî bir belge sunulmadığını belirtti.

Anneye aktarıldığı belirtilen çözüm önerisi ise tartışmaların dikkat çekici noktalarından birini oluşturdu: Öğrencinin okula girerken başörtüsünü çıkarması, derslerin ardından yeniden takması.

Bu yaklaşım, başörtüsünü dinî inancının bir gereği olarak gören öğrenciler açısından eğitim ile inanç arasında zorunlu bir tercih anlamına gelebiliyor.

30 Eylül 2026 tarihinde El Cezire tarafından yayımlanan görüntülerde de okula girişlerine izin verilmediği belirtilen başörtülü öğrencilerin gözyaşları içinde okuldan uzaklaştıkları görüldü.

Söz konusu görüntüler, uygulamaların öğrenciler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkilerini de tartışmaya açtı.

Yeni düzenlemeler ne getiriyor?

Azerbaycan’da okul kıyafetlerine ilişkin tartışmaların hukuki arka planında, 2026 yılında kabul edilen eğitim mevzuatı değişiklikleri bulunuyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 7 Temmuz 2026 tarihinde onaylanan düzenlemelerle devlet okullarında öğrencilerin ve öğretmenlerin kıyafet kurallarına ilişkin yükümlülükler yeniden ele alındı.

21 Eylül 2026 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 309 sayılı kararla da okul kıyafetlerinde birlik ve eğitimin laik niteliğiyle bağdaşmayan unsurlara ilişkin sınırlamalar getirildi.

Ancak burada önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor: Düzenleme metninde İslami başörtüsünün adı doğrudan belirtilmemesine rağmen, bazı okullarda kuralların başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarına girişinin engellenmesine yol açtığı bildiriliyor.

Bu durum, mevzuatın lafzı ile uygulama arasındaki farklılıkları gündeme getiriyor.

Hukuki tartışmanın temelinde ise şu soru bulunuyor: Okullarda kıyafet birliği sağlamak için dinî başörtüsünün tamamen dışlanması gerekli mi, yoksa okul üniformasıyla uyumlu alternatifler geliştirilebilir mi?

Başörtüsü tartışması öğretmenlere de uzandı

6 Ekim 2026 tarihinde kabul edilen 325 sayılı düzenlemeyle devlet okullarındaki eğitim personelinin kıyafetlerine ilişkin kurallar da yeniden belirlendi.

Böylece başörtüsü meselesi yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmadı; öğretmenlerin dinî kıyafetleriyle görev yapıp yapamayacakları da tartışmanın parçası hâline geldi.

El Cezire’nin 12 Ekim 2026 tarihli haberinde, başörtülü öğretmen Zehra Hasanova'nın açıklamalarına yer verildi.

Hasanova, kendisine artık okulda başörtüsüyle çalışamayacağının bildirildiğini belirterek başörtüsü kullanmanın kişisel bir tercih olduğunu vurguladı.

Öğretmenin açıklamaları, dinî özgürlüklerin yalnızca özel yaşamda değil, eğitim ve çalışma hayatında da nasıl korunacağı sorusunu gündeme taşıdı.

Nisan ayında yayımlanan ve bir gün sonra yalanlanan haber

Başörtüsü tartışmalarında dikkat çeken gelişmelerden biri de nisan ayında Yeni Müsavat medya grubunda yayımlanan ve kısa süre sonra geri çekilen haber oldu.

6 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan haberde, Azerbaycan’da resmî kurumlarda kullanılan dinî başörtülerine yönelik yeni düzenlemelerin hazırlandığı ve İslami başörtüsünün geleneksel Azerbaycan örtüsü olan kelağayı ile değiştirileceği ileri sürüldü.

Haber sosyal medyada tepkilere neden olurken, Yeni Müsavat Medya Grubu Başkanı Rauf Arifoğlu ertesi gün yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Arifoğlu, dinî başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin herhangi bir resmî karar bulunmadığını, böyle bir girişimin de gündemde olmadığını bildirdi. Haberin doğrulanmamış bilgilere dayanılarak hazırlandığını belirterek okuyuculardan ve inançlı vatandaşlardan özür diledi.

7 Nisan tarihli bu açıklama, Qafqazinfo tarafından da yayımlandı.

Arifoğlu'nun 2015 yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından gazetecilik alanındaki faaliyetleri nedeniyle devlet nişanı niteliğindeki bir onursal unvanla ödüllendirilmiş olması da medya-siyaset ilişkileri bakımından dikkat çeken bir ayrıntı.

Nisan ayında geri çekilen haber ile eylül ayında yürürlüğe giren okul kıyafeti düzenlemeleri arasındaki benzerlik, kamuoyunda yeni soru işaretleri doğurdu. Ancak söz konusu haberin yetkililer tarafından kamuoyunun tepkisini ölçmek amacıyla yayımlatıldığı iddiasını doğrulayan somut bir kanıt bulunmuyor.

Laiklik, din özgürlüğünün sınırlandırılması anlamına mı geliyor?

Azerbaycan Anayasası, devletin laik niteliğini güvence altına alırken vatandaşların din ve vicdan özgürlüğünü de tanıyor. Anayasanın 42. maddesi eğitim hakkını, 48. maddesi ise inanç özgürlüğünü düzenliyor.

Bu çerçevede okul kıyafeti uygulamalarının temel haklarla ne ölçüde bağdaştığı tartışılıyor.

Hükümetin yaklaşımını savunanlar, devlet okullarının laik yapısının korunması ve kıyafet kurallarının bütün öğrenciler için eşit uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Uygulamaya karşı çıkan aileler ve hak savunucuları ise laikliğin, öğrencilerin dinî kimliklerinden vazgeçmesini gerektirmediği görüşünde. Bu kesimlere göre başörtüsünün okul üniformasıyla uyumlu biçimde kullanılmasına izin verilmesi, hem eğitim düzenini hem de inanç özgürlüğünü koruyabilecek bir çözüm olabilir.

Öğrencilerden protesto, Türkiye'den tepki

Başörtüsü uygulamalarına yönelik tepkiler Azerbaycan'daki bazı okullarda öğrenci protestolarına dönüştü.

El Cezire'nin 10 Ekim tarihli haberine göre Bakü'deki 69 numaralı okulda öğrenciler, başörtülü arkadaşlarına destek amacıyla derslere katılmayarak kararı protesto etti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde öğrencilerin öğretmenleriyle vedalaştıkları ve bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Tartışmanın yankıları Türkiye'ye de ulaştı. İstanbul'daki Azerbaycan Konsolosluğu önünde toplanan göstericiler, başörtülü öğrenciler ve öğretmenlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

El Cezire'nin 12 Ekim tarihli haberine göre bazı protestocular, Azerbaycan'daki gelişmeleri Türkiye'de 1990'lı yıllarda yaşanan başörtüsü yasaklarına benzetti.

Aliyev yönetiminin önündeki temel soru

Azerbaycan'da başörtüsü meselesi artık yalnızca okullarda hangi kıyafetin giyileceği tartışması olmaktan çıktı. Konu, devletin laiklik anlayışı, vatandaşların dinî hakları ve eğitim kurumlarının uygulama yetkileri etrafında daha geniş bir hukuki ve toplumsal tartışmaya dönüştü.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yönetiminin eğitimde birlik ve laiklik ilkelerine yaptığı vurgu karşısında, başörtülü öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşadığı sorunlara nasıl çözüm üretileceği henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Özellikle okula girişleri engellenen kız öğrencilerin durumu, yeni düzenlemelerin sonuçlarının yalnızca idari değil, insani açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Bakü yönetiminin karşı karşıya bulunduğu temel soru ise şu: Bir öğrencinin başörtüsünü çıkarmadan eğitimine devam etmesine imkân tanıyan bir düzenleme, laik eğitim sistemini gerçekten tehdit eder mi?

Bu soruya verilecek yanıt, yalnızca okul kıyafeti tartışmasının geleceğini değil, Azerbaycan'da din ve vicdan özgürlüğünün kamu hayatındaki sınırlarının nasıl belirleneceğini de etkileyecek.