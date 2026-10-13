Pakistanlı Gazeteciden Çarpıcı İddia: Suudi Arabistan’da İsrail Askeri İstihbarat Varlığı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki istihbarat ve güvenlik kulisleri, Pakistanlı gazeteci Zulfikar Ali’nin son açıklamalarıyla hareketlendi. Ali, ülkesindeki güvenilir kaynaklardan elde ettiğini belirttiği bilgilere dayanarak, Suudi Arabistan sınırları içerisinde İsrail askeri istihbaratına bağlı faaliyetlerin ve unsurların bulunduğunu aktardı.

Söz konusu iddia, özellikle Körfez ülkeleri ile İsrail arasındaki son yıllarda gelişen diplomatik ve güvenlik eksenli temasların ardından geldi. Uzmanlar, normalleşme süreçlerinin arka planında yürüyen güvenlik ve istihbarat iş birliğinin boyutlarına dikkat çekerken, bu tür varlık iddialarının bölgesel hassasiyetleri artırabileceğine işaret ediyor.

Pakistan kaynaklı bu iddialara ilişkin ne Riyad yönetiminden ne de Tel Aviv’den henüz resmi bir doğrulama veya yalanlama gelmedi. Bölgesel dinamiklerin son derece kırılgan olduğu bir dönemde ortaya atılan bu iddia, istihbarat çevrelerinde ve uluslararası medyada geniş yankı uyandırırken, konunun yansımaları yakından takip ediliyor.