Lübnan’da Devlet Sessizliği ve Hizbullah’ın Hamlesi: Yerinden Edilen Ailelere Kira ve Eşya Yardımı Başlatıldı

Lübnan hükümetinin bütçe yetersizliği ve siyasi tıkanıklıklar gerekçesiyle mağdur ailelere doğrudan nakdi yardım sunamaması kamuoyunda sert eleştirilere neden olurken, boşalan alanı Hizbullah doldurdu. Hareket, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ya da konutları tamamen yıkılan ailelerin acil barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş çaplı bir yardım operasyonu başlattı.

Başlatılan program kapsamında, yerinden edilen ailelere yeni kiralara çıkabilmeleri için düzenli nakdi kira desteği verilirken, temel yaşam malzemelerini yeniden kurabilmeleri adına eşya yardımı da ulaştırılıyor. Hizbullah yetkilileri, devletin varlık göstermediği bu zor süreçte halkı yalnız bırakmamakta kararlı olduklarını vurgulayarak, yardımların kayıt altına alınan tüm mağdur ailelere ulaştırılması için saha ekiplerinin aralıksız çalıştığını belirtti.

Uzmanlar, Lübnan’daki devlet otoritesinin zayıfladığı ve krizlerin derinleştiği dönemlerde bu tür alternatif sosyal yardım mekanizmalarının toplumsal istikrar açısından kritik bir rol oynadığını ifade ediyor. Ancak binlerce ailenin hâlâ barınma ve temel ihtiyaçlar konusunda büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çekilerek, insani krizin boyutlarının giderek büyüdüğü uyarısında bulunuluyor.