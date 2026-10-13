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Cephede Bozgun Sonrası Ağır İddialar: Esir Alınan Askerlerden Komutanlarına “İhanet” Suçlaması

13 Ekim 2026 - 18:03
News ID: 1877718
Cephede Bozgun Sonrası Ağır İddialar: Esir Alınan Askerlerden Komutanlarına “İhanet” Suçlaması

Sahada yaşanan ağır bozgunun ardından karşı tarafça esir alınan askerlerin, Suudi güçleri tarafından cephede yalnız bırakıldıklarını ve kendi komutanları tarafından ihanete uğradıklarını öne sürdükleri bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki sıcak çatışma hatlarından gelen son bilgiler, askeri cephelerdeki kırılmaları ve derin krizleri gözler önüne serdi. Yoğun çatışmalar ve yaşanan bozgunun ardından esir düşen askerlerin ilk ifadeleri, birlikler arasındaki koordinasyonsuzluğu ve komuta kademesine yönelik ciddi suçlamaları gün yüzüne çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, esir alınan askerler yaptıkları açıklamalarda ve verdikleri ilk ifadelerde, Suudi güçleri tarafından destekten mahrum bırakıldıklarını ve kritik anlarda cephede yalnız terk edildiklerini belirtti. Askerler, lojistik ve askeri desteğin kesilmesi nedeniyle savunma hatlarının hızla çökmesine yol açan koşullarla baş başa bırakıldıklarını savundu.

Yaşanan askeri çözülmenin ardından en sert tepki ise komuta kademesine yöneltildi. Esir askerler, üst düzey komutanların sahadaki gerçek durumu göz ardı ettiğini ve kendilerini bile bizzat ölüme veya esarete sürükleyen kararlarla “ihanet” ettiğini öne sürdü.

Söz konusu iddialar, cephe gerisindeki yönetim zafiyetlerini ve müttefik güçler arasındaki güven krizini bir kez daha tartışmaya açarken, konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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