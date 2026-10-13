Cephede Bozgun Sonrası Ağır İddialar: Esir Alınan Askerlerden Komutanlarına “İhanet” Suçlaması

Edinilen bilgilere göre, esir alınan askerler yaptıkları açıklamalarda ve verdikleri ilk ifadelerde, Suudi güçleri tarafından destekten mahrum bırakıldıklarını ve kritik anlarda cephede yalnız terk edildiklerini belirtti. Askerler, lojistik ve askeri desteğin kesilmesi nedeniyle savunma hatlarının hızla çökmesine yol açan koşullarla baş başa bırakıldıklarını savundu.

Yaşanan askeri çözülmenin ardından en sert tepki ise komuta kademesine yöneltildi. Esir askerler, üst düzey komutanların sahadaki gerçek durumu göz ardı ettiğini ve kendilerini bile bizzat ölüme veya esarete sürükleyen kararlarla “ihanet” ettiğini öne sürdü.

Söz konusu iddialar, cephe gerisindeki yönetim zafiyetlerini ve müttefik güçler arasındaki güven krizini bir kez daha tartışmaya açarken, konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.