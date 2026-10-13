Cephede Bozgun Sonrası Ağır İddialar: Esir Alınan Askerlerden Komutanlarına “İhanet” Suçlaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki sıcak çatışma hatlarından gelen son bilgiler, askeri cephelerdeki kırılmaları ve derin krizleri gözler önüne serdi. Yoğun çatışmalar ve yaşanan bozgunun ardından esir düşen askerlerin ilk ifadeleri, birlikler arasındaki koordinasyonsuzluğu ve komuta kademesine yönelik ciddi suçlamaları gün yüzüne çıkardı.
13 Ekim 2026 - 18:03
News ID: 1877718
Sahada yaşanan ağır bozgunun ardından karşı tarafça esir alınan askerlerin, Suudi güçleri tarafından cephede yalnız bırakıldıklarını ve kendi komutanları tarafından ihanete uğradıklarını öne sürdükleri bildirildi.
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