MHP’li Bahçeli’nin Suudi Arabistan’a Askeri Destek Çıkışına Özgür Özel’den Sert Tepki: “Yemen’e Asker Göndermek Trump’ın Planıdır”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ankara siyasetinde dış politika ve olası askeri sevkiyatlar etrafındaki tartışmalar hız kazandı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Suudi Arabistan’a yönelik askeri destek sağlanması gerektiği yolundaki çıkışı, muhalefet kanadından gelen sert eleştirilerle yeni bir boyut kazandı.

“Türk Askerini Yemen’e Göndermek Türkiye’nin Hesabı Değil”

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında kürsüye çıkan Yeni Parti lideri Özgür Özel, iktidar ve müttefiklerinin dış politika ve güvenlik eksenli yaklaşımlarını eleştirdi. Türkiye’nin askeri gücünün bölgesel çatışma alanlarına sürülmesinin ulusal çıkarlarla bağdaşmadığını savunan Özel, tartışmalı konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Türk askerini Yemen’e göndermek Türkiye’nin hesabı değildir. Türk askerini Yemen’e göndermek Trump’ın planıdır.”

Bölgesel Denge ve İç Siyaset Tartışmaları

Özel’in açıklamaları, Ankara’nın Körfez ve Orta Doğu politikalarındaki angajmanlarını ve olası askeri adımları bir kez daha iç siyasetin odağına taşıdı. Uzmanlar, dış politika başlıklarının önümüzdeki süreçte meclis gündemini ve parti liderleri arasındaki söylemleri belirlemeye devam edeceğini ifade ediyor.