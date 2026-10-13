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Yemen Silahlı Kuvvetleri’nden Suudi Arabistan’a Sert Uyarı: Sanaa’ya Saldırılar Acı Verici Şekilde Yanıtlanacak

13 Ekim 2026 - 19:26
News ID: 1877731
Yemen Silahlı Kuvvetleri’nden Suudi Arabistan’a Sert Uyarı: Sanaa’ya Saldırılar Acı Verici Şekilde Yanıtlanacak

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, salı günü yaptığı resmî açıklamada Suudi Arabistan’ı uyararak, başkent Sanaa’daki çeşitli noktalara yönelik gerçekleştirilecek her türlü saldırıya sert ve acı verici bir karşılık verileceğini bildirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilim tırmanırken Yemen Silahlı Kuvvetleri’nden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona yönelik yeni bir caydırıcılık mesajı geldi. Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, yayımladığı resmî bildiride Riyad yönetimine doğrudan uyarılarda bulundu.

Salı günü kamuoyuyla paylaşılan açıklamada Seri, Yemen’in başkenti Sanaa ve çevresindeki farklı bölgelerin hedef alınması ihtimaline dikkat çekti. Başkente dönük herhangi bir askeri hareketliliğin veya saldırının cevapsız kalmayacağını vurgulayan Seri, bu yöndeki adımların sert ve son derece acı verici bir karşılıkla püskürtüleceğini ifade etti.

Sözcü Yahya Seri’nin çıkışı, Sanaa yönetiminin daha önce ilan ettiği caydırıcılık dengesi politikasını kararlılıkla sürdüreceği yönündeki mesajlarını pekiştirdi. Uzmanlar, yapılan bu uyarının ardından bölgede askeri hareketliliğin ve karşılıklı operasyon riskinin daha da artabileceğine dikkat çekiyor.

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