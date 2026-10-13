Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Vahidi’den Hürmüz Boğazı Uyarısı: “Hiçbir Bölge Dışı Gücün Müdahale Hakkı Yoktur”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’da askeri ve stratejik gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Vahidi kaleme aldığı yazılı açıklamada bölgedeki deniz yollarının güvenliğine ve dış müdahalelere ilişkin net mesajlar verdi. Vahidi, Körfez ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin bölgesel dinamiklerle korunduğunu belirtti.

Açıklamasında küresel güçlerin Basra Körfezi’ndeki askeri varlığına ve olası hamlelerine tepki gösteren Vahidi, hiçbir bölge dışı gücün Hürmüz Boğazı’na müdahale etme veya bölgede hegemonya kurma hakkı bulunmadığının altını çizdi. İran silahlı kuvvetlerinin bölgenin güvenliğini sağlama konusunda kararlı ve tam kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, dünya petrol ticaretinin kilit geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na yönelik bu tür üst düzey uyarıların, Tahran yönetiminin bölgedeki güvenlik mimarisine ve dış müdahalelere karşı kırmızı çizgilerini bir kez daha gözler önüne serdiğini değerlendiriyor.