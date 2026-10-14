Tümgeneral Tamir Hayman’dan Çarpıcı Tahlil: İsrail Onlarca Yıllık Güvenlik Doktrinini Terk Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in askeri ve istihbarat geçmişinde kritik görevlerde bulunmuş olan Tümgeneral Tamir Hayman, INSS için kaleme aldığı analizde, 7 Ekim’in ülkenin ulusal güvenlik mimarisinde yarattığı köklü kırılmaya dikkat çekti. On yıllar boyunca İsrail’in caydırıcılık, erken uyarı, sınır ötesi savunma ve çatışmaları sınırlı tutma temel ilkelerine dayanan geleneksel doktrininin, söz konusu tarihten sonra geçerliliğini yitirdiği ifade edildi.

Hayman’a göre, mevcut siyasi ve askeri liderlik artık klasik ezberlerle hareket etmiyor; bunun yerine tehditleri kaynağında ve en sert şekilde bertaraf etmeyi amaçlayan, çok daha proaktif ve zaman zaman “topyekûn” karşılık vermeyi öngören yeni bir pratik benimsemiş durumda. Bu fiili dönüşüm, sadece askeri operasyonların taktik boyutunu değil, aynı zamanda İsrail’in bölgedeki caydırıcılık algısını yeniden tanımlama çabasını da yansıtıyor.

Analizde, bu yeni doktrinin bölgesel tırmanma risklerini beraberinde getirdiği ancak karar alıcılar için “varoluşsal tehditler” karşısında başka bir alternatif bırakmadığı savunuluyor. Uzmanlar, Hayman’ın bu tahlilinin İsrail’in askeri stratejisindeki dönüşümün boyutunu gözler önüne serdiğini ve gelecekteki olası çatışmaların karakterini doğrudan şekillendireceğini belirtiyor.