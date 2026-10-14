İran Medyasından Stratejik Analiz: Tahran, Hürmüz Boğazı’nda Çok Katmanlı Baskı Kuruyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik rekabet sürerken, İran medyasında yer alan analizler Tahran’ın bölgedeki caydırıcılık ve kontrol kapasitesinin boyutlarını gözler önüne serdi. Askeri ve jeopolitik unsurların yanı sıra ekonomik ve teknolojik enstrümanların da devreye sokulduğuna dikkat çekildi.

Çok Katmanlı Strateji ve Ungurları

Habere göre Tahran, Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolünü sadece askeri varlıkla sınırlı tutmuyor. Bu kapsamda öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralanıyor:

Askerî ve Teknolojik Unsurlar: Akıllı deniz mayınları gibi caydırıcı mühimmatlar ve kritik altyapı olarak değerlendirilen denizaltı fiber optik kabloları üzerindeki hareket alanı.

Akıllı deniz mayınları gibi caydırıcı mühimmatlar ve kritik altyapı olarak değerlendirilen denizaltı fiber optik kabloları üzerindeki hareket alanı. Hukuki ve Ekonomik Baskı: Uluslararası deniz hukuku tezleri ile küresel enerji arzının kalbi olan petrol piyasaları üzerinden kurulan hassas denge.

ABD ve Müttefiklerine Karşı Stratejik Koz

Uzmanlar, Tahran’ın bu çok boyutlu yaklaşımının ABD ve müttefiklerinin bölgedeki manevra alanını daralttığını belirtiyor. Hürmüz Boğazı’nın jeostratejik önemini kullanan İran’ın, bu yöntemle hem deniz güvenliği üzerindeki iddialarını pekiştirdiği hem de olası dış müdahalelere karşı güçlü bir ekonomik ve askerî kalkan oluşturduğu ifade ediliyor.