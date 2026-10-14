Kur’an Perspektifinden “Seçilmiş Kavim” İddiasına Eleştirel Yaklaşım + Foto

Metinde dikkat çeken ikinci unsur, söz konusu anlayışın “tahrif edilmiş yorum” olarak nitelenmesidir. Poster, Hoşea anlatısının Yahudiler tarafından, Allah’ın Benî İsrail’i ne olursa olsun terk etmeyeceği fikrine dayanak yapıldığını ileri sürmektedir. Bu yorumun eleştirel yönü tam da burada ortaya çıkmaktadır: Metin, ilahi sevgi ile ilahi sadakat ilişkisinin, mutlak bir etnik ayrıcalık şeklinde okunamayacağını savunmakta ve bu okumanın dini metinleri ideolojik bir zemine çektiğini ima etmektedir.

Poster, bu görüşe karşı Kur’an’dan Maide suresinin 54. ayetini merkeze alarak karşı argüman geliştirmektedir. Ayette yer alan “Allah’ın sevdiği ve onların da Allah’ı sevdiği bir topluluk” vurgusu, ilahi yakınlığın soy bağına değil, iman, sadakat ve kulluk bilincine bağlı olduğunu ortaya koyan bir ölçü olarak sunulmaktadır. Bu çerçevede, Kur’an’ın belirli bir topluluğa kayıtsız şartsız imtiyaz tanımadığı; aksine dini bağlılığı ahlaki ve itikadi sorumlulukla birlikte değerlendirdiği mesajı verilmektedir.

Analitik açıdan bakıldığında poster, sadece teolojik bir tartışma yürütmekle kalmıyor; aynı zamanda “seçilmişlik” düşüncesinin siyasi ve ideolojik kullanımlarına da itiraz ediyor. Metnin sonunda yer alan “Kur’an bu tür bir ideolojiyi reddeder” vurgusu, meseleyi salt tarihsel bir inanç farklılığı olmaktan çıkarıp güncel bir ideolojik eleştiri düzlemine taşıyor. Böylece poster, ilahi seçilmişlik iddiasının sorgulanmasını, Kur’an merkezli bir adalet, sorumluluk ve eşitlik anlayışıyla temellendiren polemik bir çerçeve kuruyor.