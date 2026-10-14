Yemen’den Aramco Hissedarlarına Kritik Uyarı: “Hisselerinizi Elden Çıkarın, Büyük Zarar Kapıda”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki askeri gerilim enerji piyasalarını ve stratejik tesisleri doğrudan hedef almaya devam ederken, Yemen cephesinden Suudi Arabistan’ın ekonomik omurgasına yönelik dikkat çekici bir uyarı geldi.

“Hisselerinizi Elden Çıkarın” Çağrısı

Yemen resmi ajansı SABA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı bilgilendirmede, enerji devi Saudi Aramco’nun yatırımcılarına ve hissedarlarına seslenildi. Bölgedeki güvenlik risklerinin ve olası askeri operasyonların yaratacağı tehlikelere dikkat çeken kaynak, hissedarların ellerindeki hisseleri en kısa sürede elden çıkarması gerektiğini belirtti.

Olası Zararlara Karşı Uyarı

Açıklamada, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmelerin Aramco tesislerini ve dolayısıyla piyasaları ciddi şekilde sarsabileceği vurgulandı. Uzmanlar, bu tür stratejik uyarıların bölgedeki çatışma dinamiklerinin artık doğrudan ekonomik ve enerji altyapılarını hedef alan bir boyuta evrildiğini gösterdiğine işaret ediyor.