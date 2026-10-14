Azerbaycan’da Başörtüsü Tartışması: Rejimin Yasak Söyleminden Kaçındığı, Uygulamanın İse Öğrencileri Okul Dışında Bıraktığı Belirtiliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Azerbaycan’da eğitim kurumlarında başörtüsü kullanımına yönelik kısıtlamalar ve yaşanan hak ihlalleri kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, hükümetin konuya yaklaşımı ve sahadaki fiili uygulamalar dikkat çekiyor.

Edinilen değerlendirmelere göre Aliyev yönetimi, okullarda başörtüsünün resmî olarak yasaklandığına dair doğrudan bir ifade kullanmaktan kaçınıyor. Ancak idari mekanizmalar ve okul yönetimleri aracılığıyla devreye sokulan uygulamalar, başörtülü öğrencilerin eğitim haklarının kısıtlanmasıyla sonuçlanıyor.

Son dönemde artış gösteren vakalarda, başörtülü öğrencilerin dersliklere girişine izin verilmediği ve bu durumun hem öğrenciler hem de aileler arasında büyük mağduriyet yarattığı belirtiliyor. Din âlimleri ve sivil toplum çevreleri, örtülü bir yasağa dönüşen bu uygulamaların sonlandırılması çağrısında bulunurken, konunun ülkedeki temel insan hakları ve inanç özgürlüğü tartışmalarının odağında yer almaya devam ettiği kaydediliyor.