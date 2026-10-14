ABD’nin İran Politikasının Ekonomik Faturası Ağırlaşıyor: Hanehalkına 2 Bin Dolar, Ekonomiye 265 Milyar Dolar Maliyet

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington yönetiminin Tahran karşısında sürdürdüğü baskı politikaları ve dış politika hamlelerinin iç ekonomiye yansımaları rapor edilmeye devam ediyor. Çatışmacı eğilimlerin ve artan askeri/ekonomik tedbirlerin Amerikan halkının refahına doğrudan yansıdığı ifade edildi.

Hanehalkına Binen Ek Yük

Paylaşılan verilere göre, gerilimin tırmanmasıyla birlikte piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve maliyet artışları vatandaşın cebini yaktı. Sekiz aylık kısa bir zaman diliminde, ortalama bir Amerikan hanehalkının bu politikalar nedeniyle yaklaşık 2 bin dolarlık ek bir maliyetle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Toplam Fatura 265 Milyar Dolara Ulaştı

Sadece bireysel haneler değil, genel ulusal ekonominin de bu durumdan olumsuz etkilendiği kaydedildi. Uzmanlar, dış politikadaki gerilimlerin ABD ekonomisine toplam faturasının 265 milyar doları bulduğunu vurgulayarak, bu tür maliyetlerin enflasyonist baskıları tetiklediğine ve iç piyasadaki ekonomik dengeleri zorladığına dikkat çekiyor.