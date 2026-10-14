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Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi’den Uyarı: “Trump Ara Seçim Başarısı İçin Çatışma Çıkarabilir”

14 Ekim 2026 - 18:44
News ID: 1878164
Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi’den Uyarı: “Trump Ara Seçim Başarısı İçin Çatışma Çıkarabilir”

Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD’nin İran’a karşı yeni bir savaş başlatmasının mantıklı olmadığını, ancak Donald Trump yönetiminin ara seçimler öncesinde bir başarı elde etme ihtiyacı nedeniyle böyle bir çatışmayı gündeme getirebileceğini söyledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington ile Tahran arasındaki gerilim ve olası askeri senaryolar tartışılmaya devam ederken, İran kanadından ABD’nin iç siyasi dinamiklerine ve olası hamlelerine yönelik dikkat çekici bir değerlendirme geldi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a yönelik yeni bir askeri maceraya atılmasının rasyonel ve mantıklı bir temelden yoksun olduğunu vurguladı. Bununla birlikte Muhibbi, Washington’daki siyasi hesapların farklı bir yöne evrilebileceğine dikkat çekti.

Trump yönetiminin iç politikada sıkışabileceğini ve ara seçimler öncesinde kamuoyuna sunabileceği bir “başarı” hikayesine ihtiyaç duyabileceğini belirten Muhibbi, bu durumun ABD’yi yeni bir çatışma senaryosunu devreye sokmaya itebileceği uyarısında bulundu. İran silahlı kuvvetlerinin her türlü senaryoya karşı tam hazırlık içinde olduğunun altı çizildi.

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