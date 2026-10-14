Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington ile Tahran arasındaki gerilim ve olası askeri senaryolar tartışılmaya devam ederken, İran kanadından ABD’nin iç siyasi dinamiklerine ve olası hamlelerine yönelik dikkat çekici bir değerlendirme geldi.
Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi’den Uyarı: “Trump Ara Seçim Başarısı İçin Çatışma Çıkarabilir”
14 Ekim 2026 - 18:44
News ID: 1878164
Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD’nin İran’a karşı yeni bir savaş başlatmasının mantıklı olmadığını, ancak Donald Trump yönetiminin ara seçimler öncesinde bir başarı elde etme ihtiyacı nedeniyle böyle bir çatışmayı gündeme getirebileceğini söyledi.
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