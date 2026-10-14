Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi’den Uyarı: “Trump Ara Seçim Başarısı İçin Çatışma Çıkarabilir”

Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a yönelik yeni bir askeri maceraya atılmasının rasyonel ve mantıklı bir temelden yoksun olduğunu vurguladı. Bununla birlikte Muhibbi, Washington’daki siyasi hesapların farklı bir yöne evrilebileceğine dikkat çekti.

Trump yönetiminin iç politikada sıkışabileceğini ve ara seçimler öncesinde kamuoyuna sunabileceği bir “başarı” hikayesine ihtiyaç duyabileceğini belirten Muhibbi, bu durumun ABD’yi yeni bir çatışma senaryosunu devreye sokmaya itebileceği uyarısında bulundu. İran silahlı kuvvetlerinin her türlü senaryoya karşı tam hazırlık içinde olduğunun altı çizildi.