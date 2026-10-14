İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı Açıklaması: İzinsiz Rota İzleyen Konteyner Gemisi Mayına Çarparak İnfilak Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik hareketlilik sürerken, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nden bölgedeki seyir güvenliğine ilişkin dikkat çekici bir olay duyuruldu. Küresel ticaretin kilit geçiş noktalarından biri olan su yolunda yaşanan kazaya dair ayrıntılar paylaşıldı.

Deniz Mayınına Çarpma Anı

Yapılan resmi açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı’nın güney kesiminde seyreden bir konteyner gemisi, belirlenen güvenli ve resmi güzergâhın dışına çıkarak izinsiz ve tehlikeli bir rota izledi. Geminin bu sırada bölgedeki bir deniz mayınına çarptığı, çarpmanın şiddetiyle büyük bir patlama meydana geldiği ve olay yerinde şiddetli bir yangın çıktığı bildirildi.

Seyir Güvenliği ve Uyarılar

Yaşanan olay, stratejik su yolundaki deniz trafiği ve güvenlik risklerini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar ve askeri yetkililer, bölgeden geçiş yapan ticari gemilerin olası tehlikelerden kaçınması için belirlenen resmi güzergâhlara ve uyarı sistemlerine harfiyen uyması gerektiğinin altını çiziyor. Kazaya karışan geminin durumu ve olayın ardındaki diğer detaylara ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.