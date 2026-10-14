Taiz’de Şiddetli Çatışmalar: 5. Başkanlık Muhafızları Tugayı Komutanı Ammar el-Ca‘debi Öldürüldü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in stratejik kentlerinden Taiz’de cephe hatları yeniden hareketlenirken, bölgeden gelen çatışma haberleri askeri dengelerdeki kaymaları gözler önüne serdi. Şehrin batı kesimlerinde günlerdir süren yoğun çatışmaların ardından üst düzey bir komutanın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Tugay Komutanı Çatışmalarda Öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, Taiz’in batısındaki cephelerde karşılıklı atışmalar ve çatışmalar sürerken, Abdrabbuh Mansur Hadi’ye bağlı 5. Başkanlık Muhafızları Tugayı’nın komutanı Ammar el-Ca‘debi hayatını kaybetti. Komutanın ölümü, sahadaki askeri yapılar arasında kısa süreli bir şok etkisi yaratırken, taraflar arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Arabuluculuk Girişimleri Sonuç Verdi

Ölüm haberinin ardından şehirdeki tansiyonun düşürülmesi ve olası büyük çatışmaların önlenmesi amacıyla devreye giren yerel ve aşiret tabanlı arabuluculuk heyetleri temaslarını yoğunlaştırdı. Yürütülen diplomatik ve arabuluculuk girişimleri sonucunda, bazı silahlı grupların kent merkezinden ve çatışma bölgelerinden çekilmeyi kabul ettiği kaydedildi.