El-Ahbar Yazarı Firas es-Şufi’den Analiz: Colani’nin Yemen’e Olası Müdahalesi ve Şam’ın Kısıtları

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki hareketli gelişmeler ve aktörler arası stratejik hesaplaşmalar uluslararası medyada ele alınmaya devam ederken, El-Ahbar gazetesi editörlerinden Firas es-Şufi bölgedeki olası yeni senaryolara ışık tutan bir değerlendirme yayımladı. Analizde, Colani’nin Yemen’deki çatışmalara askeri düzeyde müdahil olma ihtimali ve bunun olası yansımaları masaya yatırıldı.

Ekonomik Çıkmaz ve Askeri Kapasitenin Sınırları

Şufi’nin analizinde, Şam yönetiminin içinde bulunduğu ağır ekonomik krizin ve daralan hareket alanının altı çizildi. Ülkenin halihazırdaki ekonomik çıkmazı ve ordunun askeri kapasitesinin sınırları göz önüne alındığında, dış cephelere yönelik her türlü askeri müdahale girişiminin rejim için ciddi birer risk unsuru oluşturduğu ifade edildi.

Bölgesel Güç Dengeleri ve Riskler

Yazıda, söz konusu olası müdahale senaryosunun bölgesel güç dengelerini nasıl etkileyeceği de irdelendi. Uzmanlar, bu tür analizlerin sahadaki kırılgan dengeleri ve aktörlerin iç krizlerle dış politikayı dengeleme çabalarını anlamak açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.