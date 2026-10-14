Tahran Cuma İmamı Hac Ali Ekberi’den Nükleer Doktrin ve NPT Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran’daki Cuma hutbesinde bölgesel gelişmeler, dış politika ve uluslararası ilişkilere dair önemli değerlendirmelerde bulunan Tahran Cuma İmamı Hac Ali Ekberi, ülkenin nükleer politikalarına ilişkin dikkat çekici çağrılarda bulundu.

Nükleer Doktrin ve NPT Üyeliği Masada

Hac Ali Ekberi, mevcut güvenlik koşulları ve uluslararası baskılar göz önünde bulundurularak İran’ın nükleer doktrininin kapsamlı bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Aynı bağlamda, ülkenin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) taraf olarak kalmaya devam etmesinin de sorgulanmasının elzem olduğunu vurguladı.

Söz konusu açıklamalar, Tahran yönetiminin nükleer politikasındaki olası yönelimler ve uluslararası taahhütler ekseninde tartışmaların sürdüğü bir döneme denk gelirken, konunun ülkedeki karar alıcı merciler nezdindeki yankıları yakından takip ediliyor.