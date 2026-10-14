Ensarullah Siyasi Büro Üyesi Muhammed Ferah: Suudi Rejimi Yemen’de, ABD ise İran Karşısında Çıkmazda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gelişmeler ve taraflar arasındaki güç mücadelelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ensarullah Hareketi Siyasi Büro Üyesi Muhammed Ferah, Suudi Arabistan’ın Yemen politikası ile Washington’ın Tahran’a yönelik stratejisi arasında dikkat çeken bir kıyaslamada bulundu.

Suudi Rejimi ve ABD’nin Çıkmazı

Ferah, Suudi rejiminin uzun süredir Yemen’de sürdürdüğü askeri hamlelerle çözümsüz bir bataklığa saplandığını belirtti. Bu durumun benzer bir örneğinin ABD tarafından İran’a karşı yürütülen politikada da görüldüğünü ifade eden Ferah, iki aktörün de kendi stratejik hedeflerine ulaşmada büyük bir çıkmazla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Açıklamalar, Yemen sahasındaki askeri ve siyasi dengelerin bölgesel cephelerle olan bağını gözler önüne sererken, tarafların karşılaştığı maliyet ve zorluklara dikkat çekildi.