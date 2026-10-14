Wall Street Journal: Sanaa Güçleri Çin Bileşenleriyle Gelişmiş Balistik Füze Üretmeye Çalışıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerikan basınına yansıyan ve istihbarat kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, Yemen’deki Sanaa yönetimi askeri kapasitesini artırmak amacıyla yeni adımlar atıyor. Wall Street Journal’da yayımlanan haberde, Sanaa güçlerinin füze teknolojisinde dış tedarik zincirlerinden yararlandığı öne sürüldü.

Çin Bileşenleriyle Orta Menzilli Füze Hamlesi

Gazetenin haberinde, Yemen güçlerinin Çin menşeli bazı bileşenleri temin ederek gelişmiş orta menzilli balistik füzeler üretmeye çalıştığı belirtildi. Söz konusu gelişmenin, bölgedeki askeri dengeler ve caydırıcılık kapasitesi açısından yakından takip edildiği ifade edildi.

Uzmanlar, bu tür teknolojik tedarik ve üretim girişimlerinin Yemen sahasındaki güç dengelerini etkileyebileceğine dikkat çekerken, konuya ilişkin uluslararası denetim ve güvenlik tartışmalarının sürdüğünü kaydetti.