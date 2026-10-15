Hizbullah’tan Sert Tepki: “Direniş Aracına El Konulması Kabul Edilemez”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın iç güvenlik dinamiklerinde gerilimi artıran yeni bir olay, Daher Baydar kontrol noktasında meydana geldi. Hizbullah’ın sahadaki varlığına ve direniş unsurlarına yönelik bu tür müdahalelerin hassas bir dönemde yaşanması dikkat çekerken, parti kanadından gelen ilk tepki oldukça net oldu.

Milletvekili Hasan Fadlallah, söz konusu kontrol noktasında yaşananların yasal sınırları aştığını ve siyasi dengeleri zedelemeyi amaçlayan bir provokasyon niteliği taşıyabileceğini ima etti. Direnişe ait araca el konulmasının ve personelin gözaltına alınmasının yerel istikrarı tehlikeye attığını vurgulayan Fadlallah, krizin daha fazla büyümesinden kaçınmak için yetkililerin derhal adım atması gerektiğinin altını çizdi.

Bu gelişme, Lübnan iç siyasetinde güvenlik güçleri ile Hizbullah arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gözler önüne sererken, gözaltındakilerin durumu ve el konulan malzemelerin iade edilip edilmeyeceği önümüzdeki saatlerde yaşanacak temasların ardından netlik kazanacak.