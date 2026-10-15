Reuters Araştırması Ortaya Koydu: İran’dan Körfez’deki 84 Altyapı Noktasına 135’ten Fazla İHA ve Füze Saldırıs

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da 28 Şubat’ta patlak veren ve doğrudan ABD-İsrail ekseni ile İran’ı karşı karşıya getiren askeri hareketliliğin, Körfez coğrafyasındaki yansımaları Reuters’ın hazırladığı yeni bir veri çalışmasıyla belgelendi. Araştırma, çatışmaların sadece doğrudan cephe hattıyla sınırlı kalmadığını, bölge genelindeki stratejik ve kritik altyapı tesislerini de içine alacak şekilde genişlediğini ortaya koyuyor.

Elde edilen verilere göre, İran güçleri ve müttefik unsurlar, Körfez’deki yedi ülkeye yayılan operasyonlarda en az 84 altyapı noktasını hedef aldı. Bu süreçte enerji tesisleri, ulaşım hatları ve askeri-lojistik noktaların da aralarında bulunduğu hedeflere yönelik 135’ten fazla insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Güvenlik ve enerji piyasaları uzmanları, bu yoğun saldırı dalgasının küresel ticaret, petrol arzı ve bölgesel güvenlik mimarisi üzerinde sarsıcı etkiler yarattığına dikkat çekiyor. Çatışmaların Körfez’in genel ortaklarına ve altyapısına sıçraması, krizin sadece iki taraf arasında kalmayıp tüm bölgeyi saran topyekûn bir güvenlik maliyetine dönüştüğünü açıkça kanıtlıyor.