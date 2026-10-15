Yemen’de Askeri Hareketlilik: Suudi Savaş Uçaklarından Çeşitli Kentlere Art Arda Hava Saldırıları

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de bir süredir görece sakin seyreden güvenlik durumu, perşembe günü düzenlenen yoğun hava saldırılarıyla yeniden hareketlendi. Yerel kaynaklar, Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının ülkenin çeşitli bölgelerindeki stratejik noktaları ve şehirleri hedef alan ardışık operasyonlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırıların bilançosuna ve hedef alınan spesifik noktaların niteliğine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken, bu hamlenin sahadaki güç dengelerini nasıl etkileyeceği merak konusu. Askeri gözlemciler, perşembe günü yaşanan bu hava hareketliliğinin Yemen genelinde tansiyonu yeniden tehlikeli bir seviyeye taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

Bölgedeki insani ve güvenlik durumunu yakından takip eden çevreler, art arda düzenlenen bu saldırıların, taraflar arasındaki siyasi çözüm arayışlarını sekteye uğratabileceği ve siviller açısından yeni riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Yemen sahasındaki bu ani tırmanış, krizin kalıcı bir çözüme ulaşmasının önündeki engellerin hâlâ büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.