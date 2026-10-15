Hürmüz Boğazı’nda Tehlikeli Tırmanış: Son 24 Saatte İki Gemi Mühimmatlı Saldırıyla Battı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Dünya enerji ve mallarının önemli bir kısmının taşındığı Hürmüz Boğazı ve çevresi, son günlerde tırmanan askeri gerilimin sahnesi olmaya devam ediyor. Alınan son bilgilere göre, son 24 saat zarfında bölgede ardı ardına yaşanan iki olay, ticari denizcilik sektöründe alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Denizcilik otoriteleri, ayrı zaman dilimlerinde ve farklı noktalarda seyreden bir konteyner gemisi ile bir kuru yük gemisinin mühimmatlı saldırılara uğradığını bildirdi. Doğrudan hedef alınan her iki geminin de aldıkları ağır hasar sonucunda sulara gömüldüğü aktarıldı.

Uzmanlar, stratejik su yolunda ticari gemilerin bu şekilde hedef alınmasının küresel tedarik zincirini, deniz taşımacılığı maliyetlerini ve sigorta primlerini doğrudan sarstığına dikkat çekiyor. Bölgedeki askeri hareketliliğin bu boyuta ulaşması, Basra Körfezi çıkışındaki seyrüsefer güvenliğinin ne denli büyük bir risk altında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.