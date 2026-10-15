İslami Cihad’dan Netanyahu İddialarına Yalanlama: “Önceden Haberdar Değildi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ebu Şerif, bölgedeki gelişmeler ve İsrail iç siyasetine dair değerlendirmelerinde, Netanyahu’nun operasyonu önceden bildiği ve askeri müdahalede bulunmayarak göz yumduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Aksa Tufanı operasyonunun Tel Aviv yönetimi için tam anlamıyla bir istihbarat ve güvenlik şoku olduğunu vurgulayan İslami Cihad temsilcisi, İsrail ordusunun ve siyasi liderliğinin o gün büyük bir hazırlıksızlık yaşadığını ifade etti. Bu tür iddiaların, İsrail’in kendi içindeki siyasi tartışmaları ve yaşanan büyük güvenlik zaafiyetini örtbas etme çabalarının bir parçası olduğuna dikkat çekildi.