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Hürmüz Boğazı’nda İran’dan Stratejik Uyarı: Geçişler Koordinasyon Şartına Bağlı

15 Ekim 2026 - 16:46
News ID: 1878566
Hürmüz Boğazı’nda İran’dan Stratejik Uyarı: Geçişler Koordinasyon Şartına Bağlı

İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin belirli koordinasyon şartlarına bağlı olduğunu belirterek, stratejik bölgenin tamamen İran güçlerinin denetiminde bulunduğunu açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gelişmeler ve stratejik su yollarındaki hareketliliğe değinen Amiral Habibullah Seyyari, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve kontrolüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İran silahlı kuvvetlerinin bölgedeki varlığına ve caydırıcılığına dikkat çeken Seyyari, boğazdan geçiş yapacak her türlü unsurun Tahran’ın belirlediği kurallara ve güvenlik koordinasyon şartlarına uymak zorunda olduğunu vurguladı.

Tahran yönetimi, stratejik su yolundaki denetimini ve ulusal güvenliğini koruma kararlılığını yinelerken, savunma yetkililerinin bu tür açıklamaları Körfez’deki deniz ticareti ve askeri hareketlilik açısından kritik bir eşikte yapılıyor. Uzmanlar, Basra Körfezi’ne giriş ve çıkışların kontrolünün bölgesel güvenlik denklemlerinde Tahran için en öncelikli stratejik başlıklardan biri olduğuna dikkat çekiyor.

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