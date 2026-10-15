Hürmüz Boğazı’nda İran’dan Stratejik Uyarı: Geçişler Koordinasyon Şartına Bağlı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gelişmeler ve stratejik su yollarındaki hareketliliğe değinen Amiral Habibullah Seyyari, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve kontrolüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İran silahlı kuvvetlerinin bölgedeki varlığına ve caydırıcılığına dikkat çeken Seyyari, boğazdan geçiş yapacak her türlü unsurun Tahran’ın belirlediği kurallara ve güvenlik koordinasyon şartlarına uymak zorunda olduğunu vurguladı.

Tahran yönetimi, stratejik su yolundaki denetimini ve ulusal güvenliğini koruma kararlılığını yinelerken, savunma yetkililerinin bu tür açıklamaları Körfez’deki deniz ticareti ve askeri hareketlilik açısından kritik bir eşikte yapılıyor. Uzmanlar, Basra Körfezi’ne giriş ve çıkışların kontrolünün bölgesel güvenlik denklemlerinde Tahran için en öncelikli stratejik başlıklardan biri olduğuna dikkat çekiyor.