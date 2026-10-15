Ateşkese Rağmen İhlal: İsrail Ordusu Gazze’nin Doğusunda Çadırları ve Yerleşimleri Hedef Alıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki sahadan gelen son bilgiler, varılan ateşkes mutabakatına rağmen ihlallerin aralıksız devam ettiğini ortaya koyuyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin doğu kesimlerinde stratejik noktalara konuşlandırdığı askeri vinçler ve ağır teçhizatlar üzerinden sivillerin yaşam alanlarını ve zorunlu göç edenlerin sığındığı çadırları doğrudan ateş altına aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, söz konusu saldırıların bölgede zaten derin bir insani krizle boğuşan sivil halkın can güvenliğini tamamen tehdit ettiğini belirtiyor. Ateşkes anlaşmasının sahadaki bu ihlaller nedeniyle işlevsiz hale getirilmek istendiği yerel yetkililer tarafından dile getirilirken, sivillere yönelik bu tür saldırıların bölgedeki kırılgan dengeleri ve barış ihtimallerini daha da tehlikeye attığı vurgulanıyor.