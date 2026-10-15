Filistin Topraklarında Tehlikeli Tırmanış: Uzmanlardan “Benzeri Görülmemiş Artış” Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki yerleşim ve toprak gaspı politikalarını yakından takip eden uzman Mahmud Seyfi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarında güvenlik durumunun giderek kötüleştiğine dikkat çekti. Yılın başından bu yana hem düzenli İsrail ordusu birliklerinin hem de radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere, mülklerine ve arazilerine yönelik saldırılarında benzeri görülmemiş bir ivme yakalandığını vurgulayan Seyfi, bu durumun sistematik bir yer değiştirme ve baskı politikasının parçası olduğunun altını çizdi.

Uzmanlar, artan şiddet dalgasının sahadaki insani durumu daha da çıkmaza soktuğunu ve bölgede yeni bir büyük gerilim dalgasının fitilini ateşleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Uluslararası toplumun ve ilgili kurumların sessizliğinin yerleşimcileri daha da cesaretlendirdiği belirtilirken, Filistin topraklarındaki bu tırmanışın kalıcı bir çözüme ulaşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdığı ifade ediliyor.