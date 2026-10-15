Wall Street Journal’dan Yemen Operasyonları Analizi: Suudi Havacılık Sektöründe Alarm

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Yemen silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonların Suudi Arabistan’ın havacılık ve ulaşım altyapısı üzerindeki stratejik etkilerini ele aldı. Gazetenin aktardığı bilgilere göre, Yemen cephesinden gelen askeri operasyonlar Suudi rejimi ve ülkenin ulusal uçuş ağı üzerindeki baskıyı kritik bir eşiğe taşıdı.

Artan güvenlik riskleri ve operasyonel tehditler karşısında, başkentteki havalimanını kullanan havayolu şirketlerinin önlem almak zorunda kaldığı belirtildi. Şirketlerin, olası zararları önlemek amacıyla başkent havalimanındaki çok sayıda uçağı güvenli olduğunu değerlendirdikleri farklı noktalara naklettiği kaydedildi. Uzmanlar, Yemen güçlerinin stratejik hamlelerinin Suudi Arabistan’ın ekonomik ve lojistik istikrarını doğrudan hedef alarak krallığın iç dengelerini sarsmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.