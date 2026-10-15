Yemen Ordusu Taiz’in Batısında Kontrolü Sağladı: Suudi Komutanların Aden’e Çekilmesi Gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki askeri hareketliliğe dair sahadan gelen bilgiler, Yemen güçlerinin stratejik hamlelerini kararlılıkla sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Taiz kentinin batısındaki operasyonlarda önemli ilerlemeler kaydeden Yemen ordusu, çatışmaların ardından çok sayıda yeni bölgeyi tamamen kontrolü altına aldı. Bu gelişme sahadaki askeri dengeleri Yemen güçleri lehine değiştirirken, Suudi rejimi ve müttefik güçler cephesinde yeni bir gerilime ve arayışa yol açtı.

Sahadaki kayıpların ve baskının artmasının ardından, Suudi rejimine bağlı komutanların mevcut hatlardan çekilerek stratejik liman kenti Aden’e kaydırılmasına yönelik müzakerelerin sürdüğü bildirildi. Uzmanlar, söz konusu çekilme görüşmelerinin bölgedeki güç dağılımı ve Suudi liderliğindeki koalisyonun sahadaki pozisyonu açısından kritik bir eşik oluşturduğunu vurguluyor.