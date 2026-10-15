İslami Cihad’dan “Mekke İttifakı” Uyarısı: Bölge Ülkelerini Hedef Almak Büyük Zarar Verir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Filistin direnişinin önde gelen isimlerinden İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Muhammed el-Hindi, bölgesel gelişmeler ve direniş cephesinin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze Şeridi’ndeki sivil halka ve direnişe destek vermek amacıyla bölgesel düzlemde açılan cephelere ve bu hatlarda mücadele eden aktörlere duydukları minnettarlığı dile getiren el-Hindi, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Açıklamasında son dönemde gündeme gelen “Mekke İttifakı” girişimlerine de değinen el-Hindi, bu tür yapıların veya hamlelerin bölge ülkelerini ve halklarını hedef almasının ciddi tehlikeler barındırdığını belirtti. Söz konusu ittifakın bölge içi gerilimleri tırmandırarak nihayetinde yine bölge ülkelerine ve İslam dünyasına büyük zararlar vereceği uyarısında bulundu.