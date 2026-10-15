Fon Krizi Gerekçe Gösteriliyor: Reel Sektörde Maaş ve Tedarikçi Ödemeleri Erteleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Finansal piyasalarda yatırım fonları odaklı yaşanan dalgalanma ve likidite sıkışıklığı, üretim ve ticaret kanallarını doğrudan etkilemeye başladı. Piyasalardaki belirsizliğin derinleşmesiyle birlikte reel sektörde mal ve hizmet akışını sağlayan ödeme zincirinde aksamalar meydana geldiği belirtiliyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan veya nakdini korumak isteyen kimi firmalar, piyasadaki fon çalkantısını öne sürerek vadesi gelen ödemeleri askıya alıyor. Başta tedarikçi alacakları olmak üzere çalışan maaşlarının da bu gerekçeyle ötelenmesi, piyasada nakit döngüsünün tıkanacağı ve zincirleme bir likidite krizine yol açabileceği endişesini kuvvetlendiriyor.