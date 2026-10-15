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İslam Alimler Birliği’nden Azerbaycan’daki Başörtüsü Kısıtlamalarına Sert Tepki: “Hiçbir Birey Dini ile Geleceği Arasında Tercihe Zorlanamaz”

15 Ekim 2026 - 18:12
News ID: 1878603
İslam Alimler Birliği’nden Azerbaycan’daki Başörtüsü Kısıtlamalarına Sert Tepki: “Hiçbir Birey Dini ile Geleceği Arasında Tercihe Zorlanamaz”

İslam Alimler Birliği Yüksek Heyeti, Azerbaycan’da başörtülü kız çocuklarının ve öğretmenlerin okullara alınmamasına, maruz kaldıkları baskı ve ayrımcılığa karşı kapsamlı yazılı bir beyanname yayımladı. Bildiride, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkının engellenmesinin kabul edilemez bir zulüm olduğu vurgulanarak, Azerbaycan makamlarına kısıtlamaları kaldırma çağrısı yapıldı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyannamede, başörtüsünün sonradan uydurulmuş bir gelenek değil, Kur’an-ı Kerim’in açık ayetleri (Nur ve Ahzab sureleri) ve dört mezhep alimlerinin ittifakıyla sabit İslam’ın köklü şiarlarından biri olduğu ifade edildi. Kadınların dini inançları nedeniyle eğitimden, çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan dışlanmasının temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, başörtüsü ve hayanın kalplerin temizliğinin ve toplumların ıslahının vesilesi olduğu, asla ilme ve kalkınmaya engel teşkil etmediği vurgulandı. Başörtüsünü gericilik veya ilkellik olarak yansıtma çabalarının gerçekleri tahrif etmek olduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

“Müslüman bir kız çocuğunun başörtüsü takmasının engellenmesi, onun dini hakkına, kişisel hürriyetine ve toplumsal haklarına yapılmış bir saldırıdır. Hiçbir birey, dini bağlılığı ile akademik geleceği arasında tercihte bulunmaya zorlanamaz.”

Birlik, Azerbaycan’daki bazı okul ve kurumlarda yaşanan dışlama ve kısıtlamaları şiddetle kınarken; Azerbaycan makamlarını ve eğitim yetkililerini, kız öğrencilerin başörtüleriyle eğitim hakkını kullanmalarını engelleyen uygulamalara son vermeye davet etti. Metnin sonunda ise tüm İslam alimleri, hatipler ve Müslümanlar, haklı mücadelelerinde baskıya uğrayan kadın ve kızların yanında durmaya ve meşru yollarla haklarını savunmaya çağrıldı.

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