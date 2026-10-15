İslam Alimler Birliği’nden Azerbaycan’daki Başörtüsü Kısıtlamalarına Sert Tepki: “Hiçbir Birey Dini ile Geleceği Arasında Tercihe Zorlanamaz”

Açıklamada, başörtüsü ve hayanın kalplerin temizliğinin ve toplumların ıslahının vesilesi olduğu, asla ilme ve kalkınmaya engel teşkil etmediği vurgulandı. Başörtüsünü gericilik veya ilkellik olarak yansıtma çabalarının gerçekleri tahrif etmek olduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

“Müslüman bir kız çocuğunun başörtüsü takmasının engellenmesi, onun dini hakkına, kişisel hürriyetine ve toplumsal haklarına yapılmış bir saldırıdır. Hiçbir birey, dini bağlılığı ile akademik geleceği arasında tercihte bulunmaya zorlanamaz.”

Birlik, Azerbaycan’daki bazı okul ve kurumlarda yaşanan dışlama ve kısıtlamaları şiddetle kınarken; Azerbaycan makamlarını ve eğitim yetkililerini, kız öğrencilerin başörtüleriyle eğitim hakkını kullanmalarını engelleyen uygulamalara son vermeye davet etti. Metnin sonunda ise tüm İslam alimleri, hatipler ve Müslümanlar, haklı mücadelelerinde baskıya uğrayan kadın ve kızların yanında durmaya ve meşru yollarla haklarını savunmaya çağrıldı.