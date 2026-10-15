Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyannamede, başörtüsünün sonradan uydurulmuş bir gelenek değil, Kur’an-ı Kerim’in açık ayetleri (Nur ve Ahzab sureleri) ve dört mezhep alimlerinin ittifakıyla sabit İslam’ın köklü şiarlarından biri olduğu ifade edildi. Kadınların dini inançları nedeniyle eğitimden, çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan dışlanmasının temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğu belirtildi.
İslam Alimler Birliği’nden Azerbaycan’daki Başörtüsü Kısıtlamalarına Sert Tepki: “Hiçbir Birey Dini ile Geleceği Arasında Tercihe Zorlanamaz”
15 Ekim 2026 - 18:12
News ID: 1878603
İslam Alimler Birliği Yüksek Heyeti, Azerbaycan’da başörtülü kız çocuklarının ve öğretmenlerin okullara alınmamasına, maruz kaldıkları baskı ve ayrımcılığa karşı kapsamlı yazılı bir beyanname yayımladı. Bildiride, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkının engellenmesinin kabul edilemez bir zulüm olduğu vurgulanarak, Azerbaycan makamlarına kısıtlamaları kaldırma çağrısı yapıldı.
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