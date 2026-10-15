Azerbaycan’daki Okullarda Başörtüsü Yasağına Filistin’den Tepki: “Kısıtlamalar Derhal Kaldırılsın”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Açıklamada, laikliğin korunması bahanesiyle devreye sokulan uygulamaların Müslüman kadınların din ve vicdan özgürlüğünü açıkça ihlal ettiği belirtildi. Kadınların dinî inançları ile eğitim ve çalışma hakları arasında bir tercihe zorlanmasının asla kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Başörtüsünün ergenlik çağına ermiş Müslüman kadınlar için farz bir hüküm, iffet ve İslamî kimliğin açık bir sembolü olduğu kaydedilen bildiride, Hac suresinin 32. ayetinde yer alan “Kim Allah’ın şiarlarına saygı gösterirse, şüphesiz bu kalplerin takvasındandır” hükmü hatırlatıldı. Bu şiar sebebiyle kadınların eğitimden veya kamusal alandaki istihdamdan mahrum bırakılmasının temel insan haklarına doğrudan müdahale olduğu ifade edildi.

Azerbaycan’ın köklü bir İslamî geçmişe ve kimliğe sahip olduğuna dikkat çeken Birlik, Bakü yönetimine seslenerek; öğrencilerin okullara girişini engelleyen ve öğretmenlerin işlerini kaybetme tehdidiyle karşılaşmasına yol açan kuralların yürürlükten kaldırılmasını talep etti. Ayrıca inançlarından taviz vermeyerek haklarını savunan öğrenci ve öğretmenlerin tutumu takdir edildi.

Meselenin siyasi polemiklerin ötesinde temel bir insan hakkı mücadelesi olduğunu belirten Filistin Âlimler Birliği; İslam dünyasındaki ilim merkezlerini, sivil toplum ve insan hakları örgütleri ile medya organlarını harekete geçmeye çağırdı. Açıklamada, mağduriyet yaşayan öğrenci ve öğretmenlere hukuki ve medyatik alanda destek olunması istendi.

Bildirinin kapanış bölümünde ise Müslüman kadınların haklarının korunmasının ümmetin ortak mesuliyeti olduğuna değinildi. Azerbaycan’da okul kapılarında bekletilen kız çocuklarının durumundan Gazze’de savaş, abluka ve soykırım şartları altında yaşam mücadelesi veren kadınların maruz kaldığı trajedilere kadar tüm haksızlıklara karşı küresel düzeyde ortak bir dayanışma sergilenmesi gerektiği kaydedildi.