İsrailli Yerleşimcilerden Halil’de Saldırı: Filistinliler Darbedildi, Hayvanları Çalındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin Filistinli sivillere ve mülklerine yönelik saldırıları devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, cumartesi sabahı erken saatlerde Halil (El-Halil) kentinin güneyindeki hassas bölgelerden biri olan Mesafir Yatta’nın Main bölgesine baskın düzenleyen bir grup İsrailli yerleşimci şiddet eylemlerinde bulundu.

Görgü tanıkları ve yerel yetkililer, silahlı ve sopalı olduğu belirtilen yerleşimcilerin köylülere fiziksel şiddet uyguladığını, olayda çok sayıda Filistinlinin darp edilerek yaralandığını aktardı. Yerleşimcilerin ayrıca bölge halkının geçim kaynağı olan hayvanları gasp ederek çaldığı ifade edildi.

Mesafir Yatta bölgesi, İsrail ordusunun sık sık zorunlu göç politikaları ve askeri bölge ilan etme baskılarıyla karşı karşıya kalırken, bölgedeki yerleşimci saldırılarının artması dikkat çekiyor. Filistinli insan hakları savunucuları ve gözlemciler, bu tür saldırıların yerli halkı topraklarından göçe zorlamayı amaçlayan sistematik bir stratejinin parçası olduğunu belirtiyor.

Bölge halkı, uluslararası topluma ve ilgili kuruluşlara çağrıda bulunarak, artan yerleşimci şiddetine karşı acil koruma sağlanmasını ve gasbedilen hakların takipçisi olunmasını talep ediyor.