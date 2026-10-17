Reprieve Uyardı: Suudi Arabistan, Çocukken Tutuklanan Yusuf Menasif’i İdam Edebilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası insan hakları örgütü Reprieve, Suudi Arabistan’da çocuk yaşta işlenen iddia edilen suçlar ve siyasi muhaliflere yönelik verilen idam cezalarına ilişkin alarm verici bir rapor yayımladı. Raporda, 2017 yılında henüz reşit değilken gözaltına alınan Yusuf Menasif’in dosyasındaki ağır hak ihlalleri gözler önüne serildi.

Kuruluşun aktardığı bilgilere göre Menasif, tutukluluk sürecinde sistematik fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz bırakıldı. Kendisine yöneltilen suçlamaları ve sahte itirafnameleri işkence altında imzalamak zorunda kalan genç mahkûmun, adil yargılanma hakkından tamamen yoksun bir süreç neticesinde ölüm cezasına çarptırıldığı belirtildi. Reprieve, cezanın infazının an meselesi olduğu uyarısında bulundu.

Riyad yönetiminin, daha önce çocuk yaşta işlenen suçlara yönelik idam cezasını kaldırdığını taahhüt etmesine rağmen Menasif davasının bu durumla açıkça çeliştiği ifade ediliyor. İnsan hakları savunucuları, söz konusu taahhütlerin uluslararası kamuoyunu yatıştırmaya yönelik bir halkla ilişkiler hamlesinden ibaret kaldığını ve sahada çocuk yaştaki şüphelilerin idam tehdidi altında yaşamaya devam ettiğini vurguluyor.

Reprieve ve uluslararası insan hakları dernekleri, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma acil çağrıda bulunarak Riyad yönetimine baskı yapılmasını, Yusuf Menasif hakkındaki idam kararının derhal durdurulmasını ve davanın uluslararası standartlara uygun biçimde yeniden görülmesini talep ediyor.