Yemen Ordusu Taiz’de İlerliyor: Islah Partisi Lideri Mihlafi’den “Kent Düşebilir” Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in stratejik öneme sahip Taiz vilayetinde askeri ve siyasi hareketlilik üst seviyeye ulaştı. Yemen ordusunun kentin doğu ve batı cephelerinde operasyonlarını genişleterek ilerleyiş kaydetmesi, sahadaki güç dengelerini sarstı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, askeri cephelerde yaşanan bu baskı siyasi kulislere de yansıdı. Islah Partisi’nin önde gelen isimlerinden Hammud el-Mihlafi, Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile bir araya geldi. Görüşmede Mihlafi’nin, artan askeri baskı ve sahadaki mevcut durum karşısında Taiz’in kontrolünün tamamen kaybedilme riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Taiz, savaşın başından bu yana taraflar arasında kilit bir çatışma noktası olma özelliğini koruyor. Yemen ordusunun cephelerdeki hamleleri kentin kontrolünü değiştirebilecek bir eşiğe taşırken, Islah liderliğinden gelen “düşme tehlikesi” uyarısı, hükümet kanadında ve müttefik güçlerde alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Gözlemciler, Taiz’deki askeri ivmenin devam etmesi halinde bunun sadece yerel bir askeri başarıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda ülkenin genel siyasi ve askeri mimarisini sarsacak nitelikte stratejik sonuçlar doğuracağını ifade ediyor.