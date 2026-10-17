Washington Post Foto Muhabirine Batı Şeria’da Şiddet: “Beni Muhtemelen 50 Kez Tekmelediler”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington Post gazetesi için çalışan foto muhabiri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli ailelerin zeytin hasadını Görüntülediği sırada bir grubun fiziksel saldırısına uğradı. Olay sırasında darp edilen muhabir, saldırganların kendisini hedef aldığını belirterek, “Beni muhtemelen 50 kez tekmelediler” dedi.

Edinilen bilgilere göre olay, Filistinlilerin geleneksel zeytin hasadı döneminde bölgede artan gerilim ve güvenlik riskleri sürerken meydana geldi. Foto muhabiri, hasat yapan ailelerin yaşadıklarını belgesel nitelikte kayda geçirdiği esnada maskeli kişilerin ve silahlı yerleşimcilerin saldırısına uğradığını aktardı. Saldırı sırasında basın kartının açıkça görünür olmasına rağmen hedef alındığını ifade eden muhabir, ekipmanlarının da zarar gördüğünü kaydetti.

Bölgede zeytin hasadı mevsimi, her yıl Filistinli çiftçilere yönelik saldırılar ve arazi anlaşmazlıkları nedeniyle yüksek geribildirime ve güvenlik krizlerine sahne oluyor. Uluslararası ve yerel basın kuruluşları, gazetecilerin bu tür olayları takip ederken hem İsrail güvenlik güçleri hem de radikal gruplar tarafından sıklıkla hedef alındığına dikkat çekerek endişelerini dile getiriyor.