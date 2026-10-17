Fars Körfezi’nde Tankere Saldırı: Mürettebat Tahliye Edildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Fars Körfezi’nde Suudi Arabistan açıklarında meydana gelen deniz güvenliği olayına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ticari bir tankerin henüz kaynağı tespit edilemeyen bir cismin hedefi olduğu ve gemide hasar meydana geldiği bildirildi.

Olayın ardından güvenlik protokollerinin devreye sokulduğu ve gemideki mürettebatın tamamının güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi. UKMTO ve ilgili denizcilik birimleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgedeki diğer ticari gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli durumları bildirmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Kritik ticaret yollarından biri olan Fars Körfezi ve çevresinde son dönemde yaşanan benzer olaylar, deniz güvenliği ve enerji nakil hatlarının güvenliği konusundaki endişeleri artırırken, uluslararası makamlar bölgedeki hareketliliği yakından takip ediyor.